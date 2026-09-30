Відстрочка від базової військової служби 2026: правила для студентів

Черга чоловіків у ЦНАПі та студент. Фото: колаж Новини.LIVE

Кабінет Міністрів України ще не затвердив терміни та обсяги направлення на базову військову службу. Тому студентам вишів віком до 24 років не варто завчасно нести довідки з ЄДЕБО до військкоматів, бо право на відстрочку можна буде реалізувати безпосередньо під час виклику.

Таку пораду надав юрист Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

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ТЦК не оформлює відстрочки від БВС

Студенти українських університетів мають законне право на відстрочку від направлення на базову військову службу (БВС). Однак на практиці реалізувати його прямо зараз неможливо. Як пояснює адвокат Юрій Айвазян, це пов'язано з відсутністю самої процедури призову на цей вид служби.

Згідно зі статтею 17 Закону "Про військовий обов'язок і військову службу", призовники віком до 24 років, які здобувають освіту на денній чи дуальній формі, звільняються від направлення на БВС. Юрист наголошує на важливості не плутати це поняття з відстрочкою від загальної мобілізації.

Право на студентську відстрочку від базової служби беззаперечно гарантоване законом. Відповідно до статті 15 профільного закону, чисельність призовників та строки їхнього направлення має визначити Кабінет Міністрів України. Доки уряд не ухвалить відповідну постанову, процедура залишається на паузі.

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"Право на відстрочку в Законі є, але за відсутності фактичної процедури направлення на БВС немає практичної процедури, в межах якої щодо Вас має вирішуватися питання про ненаправлення на службу", — пояснив Юрій Айвазян.

Правило до 1 жовтня та вікові ліміти

Законодавство містить вимогу до призовників щороку до 1 жовтня подавати до районних чи міських ТЦК документи, які підтверджують їхнє право на відстрочку від БВС. Проте ця норма (частина 4 статті 17) стосується виключно тих осіб, яким статус уже було надано раніше. Студентам, які ще ніколи не оформлювали такого звільнення, спеціально йти до військкомату з довідкою з ЄДЕБО не потрібно. Документ варто просто зберігати та стежити за його актуальністю.

Юрист пояснив як діяти, якщо Кабмін фактично запустить направлення на БВС:

отримати офіційний виклик до ТЦК у межах нової процедури;

з'явитися до установи, пройти обов'язковий медичний огляд та професійно-психологічний відбір;

заявити про наявність підстав для відстрочки та надати довідку про навчання з ЄДЕБО;

передати підтверджувальні документи суворо до моменту ухвалення комісією рішення про направлення до навчальної частини.

Головним критерієм залишається вік студента. Право на відстрочку від БВС через навчання діє рівно до досягнення 24-річного віку. Якщо на момент офіційного виклику та розгляду справи призовнику вже виповниться 24 роки, перебування в магістратурі більше не вважатиметься законною підставою для звільнення від базової військової служби.

"Отже, станом на зараз спеціально відвідувати ТЦК лише для завчасного оформлення відстрочки від БВС Вам не потрібно. Довідку з ЄДЕБО варто зберігати та стежити за її актуальністю. Якщо буде фактично запроваджено направлення громадян на БВС і Ви отримаєте виклик у межах цієї процедури, тоді, за умови що Вам ще немає 24 років і Ви продовжуєте денне навчання, слід одразу заявити право на відстрочку та подати підтвердження навчання до прийняття комісією рішення про направлення", — порадив Юрій Айвазян.

Новини.LIVE додатково повідомляли, що вступники до коледжів після 9-го класу, які раніше ніде не продовжували навчання, зберігають право на відстрочку від мобілізації. Оскільки це їхнє перше здобуття фахової освіти, такий вступ не порушує вимогу щодо послідовності навчання.

Оформити відстрочку тепер можна онлайн, тож відповідна послуга для освітян уже запрацювала в застосунку "Резерв+". Утім, юристи радять усе ретельно перевіряти, бо якщо через помилки кадровиків або технічні збої статус не підтверджено в системі, саме лише законне право на відстрочку не захистить від призову.