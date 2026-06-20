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Главная Мобилизация Некоторые студенты могут лишиться отсрочки

Некоторые студенты могут лишиться отсрочки

Ua ru
Дата публикации 20 июня 2026 04:30
Некоторые студенты могут лишиться отсрочки
Украинские студенты. Фото: ЗНУ

В Украине продолжается военное положение и мобилизация, но студенты в этот период имеют право на отсрочку. Однако сейчас в стране ужесточаются проверки студентов, пользующихся этим правом.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом в комментарии ТСН рассказал глава Государственной службы качества образования Украины Руслан Гурак.

Почему в Украине усилили проверки студентов

Руслан Гурак пояснил, что после полномасштабной войны в 2022 году в Украине значительно увеличилось количество мужчин старше 25 лет, которые стали студентами колледжей, университетов или поступили в аспирантуру и докторантуру.

"До начала полномасштабной войны таких студентов в среднем было около 30 тысяч. Однако по состоянию на 1 мая этого года их число выросло до 230 тысяч. Именно из-за такого резкого увеличения числа студентов начали проводить проверки, чтобы выяснить, действительно ли люди учатся и законно ли получили статус студента", — сказал глава Государственной службы качества образования Украины.

Он также уточнил, что студент может быть отчислен на законных основаниях в случае:

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  • систематического пропуска занятий;
  • неуспешной сдачи сессии;
  • обнаружения нарушений во время вступительной кампании или процедуры зачисления.

Гурак подчеркнул, что после отчисления человек может лишиться права на отсрочку от мобилизации.

Также чиновник подчеркнул, что далеко не все мужчины старше 25 лет поступают в высшие или профессиональные предвузовские учебные заведения с целью избежать мобилизации.

"Цель проверок — установить, действительно ли человек учится, посещает занятия и законно получил статус студента", — резюмировал он.

Как сообщало "Новини.LIVE", студенты, повторно поступившие на бакалавриат, могут получить право на отсрочку. Однако для этого необходимо предпринять определенные шаги.

Также мы писали, что студенты в случае академического отпуска теряют право на отсрочку. Однако для оформления именно бронирования (если человек работает на критически важном предприятии) требуется время, это возможно не сразу.

студенты мобилизация отсрочка
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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