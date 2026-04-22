Отсрочка от мобилизации в "Резерв+": кто может оформить
Украинцы, которые имеют право на отсрочку от мобилизации, могут оформить ее дистанционно без визита в ТЦК. Сделать это можно через приложение "Резерв+", но оформление онлайн только для определенной категории граждан.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на OBOZ.UA.
Кто может оформить отсрочку от мобилизации в "Резерв+"
Заметим, что право на отсрочку от мобилизации в особый период предоставляется военнообязанным исключительно по основаниям, определенным статьей 23 закона о мобилизационной подготовке. В то же время такая отсрочка не освобождает от службы полностью, а лишь откладывает призыв на определенное время. Обязательным условием ее оформления является пребывание лица на воинском учете.
Как известно, сейчас в приложении "Резерв+" доступны 11 категорий онлайн-отсрочек. Их могут получить:
- люди с инвалидностью;
- временно непригодные к службе;
- родители детей с инвалидностью;
- родители совершеннолетних лиц с инвалидностью I-II группы;
- те, кто имеет мужа или жену с инвалидностью I-II группы;
- лица, имеющие родителей с инвалидностью I-II группы;
- военнообязанные с женой или мужем и ребенком;
- многодетные родители (у кого трое и более детей до 18 лет);
- одинокие матери или отцы;
- студенты и аспиранты;
- работники заведений ВУЗов и профессионального образования.
Процедуру оформления является максимально простой. В приложении нужно открыть меню возле ФИО, подать запрос и дождаться автоматической проверки данных через государственные реестры (ЗАГС, Минобразования, органы соцзащиты). После подтверждения информации статус в цифровом документе меняется на "Отсрочка предоставлена".
Это означает, что подавать бумажные заявления в ТЦК или обращаться в ЦНАП не надо. Если основания для отсрочки подтверждаются реестрами или остаются актуальными, ее продолжают автоматически, а пользователи "Резерв+" получают соответствующие сообщения непосредственно в приложении.
Как сообщало Новини.LIVE, мужчина, который самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего ребенка, имеет право на отсрочку от мобилизации, и ее можно даже оформить через "Резерв+". Однако юристы говорят, что скорее всего, гражданину придется идти с документами в ЦНАП.
Также мы писали, что право на отсрочку от службы в ВСУ не гарантирует освобождение от призыва. В частности, если мужчина ее не оформил, тогда его могут мобилизовать.
Читайте Новини.LIVE!