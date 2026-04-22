Відстрочка від мобілізації в "Резерв+": хто може оформити
Українці, які мають право на відстрочку від мобілізації, можуть оформити її дистанційно без візиту до ТЦК. Зробити це можна через застосунок "Резерв+", але оформлення онлайн лише для певної категорії громадян.
Хто може оформити відстрочку від мобілізації в "Резерв+"
Зауважимо, що право на відстрочку від мобілізації в особливий період надається військовозобов’язаним виключно з підстав, визначених статтею 23 закону про мобілізаційну підготовку. Водночас така відстрочка не звільняє від служби повністю, а лише відкладає призов на певний час. Обов’язковою умовою її оформлення є перебування особи на військовому обліку.
Як відомо, наразі у застосунку "Резерв+" доступні 11 категорій онлайн-відстрочок. Їх можуть отримати:
- люди з інвалідністю;
- тимчасово непридатні до служби;
- батьки дітей з інвалідністю;
- батьки повнолітніх осіб з інвалідністю I–II групи;
- ті, хто має чоловіка чи дружину з інвалідністю I–II групи;
- особи, які мають батьків з інвалідністю I–II групи;
- військовозобов’язані з дружиною або чоловіком та дитиною;
- багатодітні батьки (у кого троє і більше дітей до 18 років);
- одинокі матері чи батьки;
- студенти та аспіранти;
- працівники закладів ВНЗ і професійної освіти.
Процедуру оформлення є максимально простою. У застосунку потрібно відкрити меню біля ПІБ, подати запит і дочекатися автоматичної перевірки даних через державні реєстри (РАЦС, Міносвіти, органи соцзахисту). Після підтвердження інформації статус у цифровому документі змінюється на "Відстрочка надана".
Це означає, що подавати паперові заяви до ТЦК чи звертатися до ЦНАПу не треба. Якщо підстави для відстрочки підтверджуються реєстрами або залишаються актуальними, її продовжують автоматично, а користувачі "Резерв+" отримують відповідні повідомлення безпосередньо в застосунку.
