Головна Мобілізація Відстрочка від мобілізації в "Резерв+": хто може оформити

Дата публікації: 22 квітня 2026 04:30
Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Українці, які мають право на відстрочку від мобілізації, можуть оформити її дистанційно без візиту до ТЦК. Зробити це можна через застосунок "Резерв+", але оформлення онлайн лише для певної категорії громадян.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на OBOZ.UA.

Хто може оформити відстрочку від мобілізації в "Резерв+"

Зауважимо, що право на відстрочку від мобілізації в особливий період надається військовозобов’язаним виключно з підстав, визначених статтею 23 закону про мобілізаційну підготовку. Водночас така відстрочка не звільняє від служби повністю, а лише відкладає призов на певний час. Обов’язковою умовою її оформлення є перебування особи на військовому обліку.

Як відомо, наразі у застосунку "Резерв+" доступні 11 категорій онлайн-відстрочок. Їх можуть отримати:

  • люди з інвалідністю;
  • тимчасово непридатні до служби;
  • батьки дітей з інвалідністю;
  • батьки повнолітніх осіб з інвалідністю I–II групи;
  • ті, хто має чоловіка чи дружину з інвалідністю I–II групи;
  • особи, які мають батьків з інвалідністю I–II групи;
  • військовозобов’язані з дружиною або чоловіком та дитиною;
  • багатодітні батьки (у кого троє і більше дітей до 18 років);
  • одинокі матері чи батьки;
  • студенти та аспіранти;
  • працівники закладів ВНЗ і професійної освіти.

Процедуру оформлення є максимально простою. У застосунку потрібно відкрити меню біля ПІБ, подати запит і дочекатися автоматичної перевірки даних через державні реєстри (РАЦС, Міносвіти, органи соцзахисту). Після підтвердження інформації статус у цифровому документі змінюється на "Відстрочка надана".

Читайте також:

Це означає, що подавати паперові заяви до ТЦК чи звертатися до ЦНАПу не треба. Якщо підстави для відстрочки підтверджуються реєстрами або залишаються актуальними, її продовжують автоматично, а користувачі "Резерв+" отримують відповідні повідомлення безпосередньо в застосунку.

Як повідомляло Новини.LIVE, чоловіків, який самостійно виховує неповнолітню дитину, має право на відстрочку від мобілізації, і її можна навіть оформити через "Резерв+". Однак юристи кажуть, що скоріше за все, громадянину доведеться йти з документами в ЦНАП.

Також ми писали, що право на відстрочку від служби у ЗСУ не гарантує звільнення від призову. Зокрема, якщо чоловік її не оформив, тоді його можуть мобілізувати.

мобілізація відстрочка Резерв+
Любомир Кучер - редактор, юрист
Любомир Кучер
Реклама

