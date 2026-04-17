Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Главная Мобилизация Самостоятельно воспитывает ребенка: в "Резерв+" отсрочку не оформят

Самостоятельно воспитывает ребенка: в "Резерв+" отсрочку не оформят

Дата публикации 17 апреля 2026 12:20
Самостоятельно воспитывает ребенка: в Резерв+ отсрочку не оформят
Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Мужчина, который самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего ребенка, имеет право на отсрочку от мобилизации. Теоретически это можно сделать через приложение "Резерв+". Но, отметили юристы, скорее всего, гражданину придется идти с документами в ЦПАУ.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка для отца-одиночки

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации военнообязанного населения. Мобилизация была объявлена 24 февраля 2022 года после введения военного положения на всей территории Украины.

Мобилизация касается всех пригодных к военной службе граждан мужского пола в возрасте от 25 до 60 лет. Впрочем, часть из них может претендовать на отсрочку от мобилизации.

Одними из самых распространенных причин предоставления отсрочки являются семейные обстоятельства. В частности, это самостоятельное воспитание отцом несовершеннолетних детей (из-за лишения матери родительских прав или ее смерти).

"Резерв+" или ЦПАУ

К юристам обратился отец-одиночка, который самостоятельно воспитывает своего несовершеннолетнего ребенка. Он отметил, что имеет решение суда о самостоятельном воспитании ребенка.

Мужчина поинтересовался, может ли он, учитывая эти факты, оформить отсрочку дистанционно, через приложение "Резерв+". Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, отметил: "Попробуйте через "Резерв+", но вряд ли. Скорее всего, придется обратиться в ЦПАУ".

Другой юрист, Владислав Дерий, отметил: "Согласно разъяснению Минобороны, отсрочка по Вашему основанию может быть оформлена и через "Резерв+". Но если не удастся, то нужно обращаться в ЦПАУ".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, достаточно ли справки из ЦПАУ для отсрочки отца-одиночки.

Военнообязанный гражданин, который самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего ребенка, имеет право на получение отсрочки от мобилизации. Но справка из ЦПАУ в таком случае ему не поможет, нужен другой документ.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, потеряет ли отсрочку отец-одиночка, если он имеет второй брак.

Мужчины, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетних детей, имеют право на отсрочку от мобилизации в особый период. Но после регистрации второго брака у них, как отмечают юристы, могут возникнуть проблемы.

отсрочка родители Резерв+
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
