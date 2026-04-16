Главная Мобилизация Отсрочка после отчисления из колледжа: у гражданина есть еще 3 недели

Отсрочка после отчисления из колледжа: у гражданина есть еще 3 недели

Дата публикации 16 апреля 2026 20:00
Студенты колледжа. Фото: Бурштынский энергетический профессиональный колледж

Отсрочка, предоставленная студенту колледжа на время обучения, должна быть отменена после отчисления этого лица из учебного заведения. Но этот процесс не является мгновенным. Сообщение из колледжа, проверка территориального центра комплектования и принятие решения может уйти до трех недель.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка на обучение в колледже

Отсрочка от мобилизации предоставляется военнообязанным гражданам при наличии различных оснований. Эти основания должны быть выписаны в законе и подтверждены документально.

Одним из самых распространенных оснований для отсрочки является обучение в колледже или университете. Отсрочка предоставляется на все время обучения.

К юристам обратился гражданин, который учился в колледже, но был отчислен. Мужчина поинтересовался, почему отсрочка не исчезла после отчисления (что было ему нужно для оформления бронирования на рабочем месте).

Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что все зависит от того, когда колледж подал уведомление об отчислении военнообязанного студента в ТЦК.

Юрист Владислав Дерий отметил, что этот процесс является многоступенчатым. Во-первых, отметил Дерий, важным действительно является момент сообщения в ТЦК: "Согласно постановлению КМУ №1487 колледж должен был в семидневный срок со дня издания приказа о Вашем завершении обучения (отчислении из учебного заведения) сообщить об этом ТЦК".

Далее территориальный центр комплектования проверяет достоверность сообщения из учебного заведения. Юрист отметил: "В соответствии с пунктом 60 постановления КМУ №560 в течение пяти дней осуществляется проверка данной информации ТЦК".

После этого, отметил Владислав Дерий, отсрочка должна быть отменена: "Комиссия при территориальном центре комплектования и социальной поддержки отменяет такую отсрочку в течение семи дней с даты выявления отсутствия законных оснований для отсрочки". Таким образом, отсрочка может быть действующей после отчисления студента еще в течение трех недель.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что наличие отсрочки для ухода не запрещает гражданину работать.

Гражданин, оформивший отсрочку для ухода за близким родственником, имеет право на официальное трудоустройство. Факт работы не мешает осуществлять уход. И, соответственно, отсрочка не может быть отменена территориальным центром комплектования.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, как долго длится проверка оснований для отсрочки.

Территориальные центры комплектования проверяют основания для продления отсрочки от мобилизации после очередного указа президента о продлении мобилизации. Этот процесс может длиться до пяти дней.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
