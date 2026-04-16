Відстрочка після відрахування з коледжу: громадянин має ще 3 тижні

Студенти коледжу. Фото: Бурштинський енергетичний фаховий коледж

Відстрочка, надана студенту коледжу на час навчання, має бути скасована після відрахування цієї особи з навчального закладу. Але цей процес не є миттєвим. Повідомлення з коледжу, перевірка територіального центру комплектування і ухвалення рішення може піти до трьох тижнів.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка на навчання в коледжі

Відстрочка від мобілізації надається військовозобов’язаним громадянам за наявності різноманітних підстав. Ці підстави мають бути виписані у законі та підтверджені документально.

Однією із найпоширеніших підстав для відстрочки є навчання у коледжі чи університеті. Відстрочка надається на увесь час навчання.

До юристів звернувся громадянин, який навчався у коледжі, але був відрахований. Чоловік поцікавився, чому відстрочка не зникла після відрахування (що було йому потрібно для оформлення бронювання на робочому місці).

Як довго ТЦК скасовуватиме відстрочку колишнього студента

Юристи, коментуючи цю ситуацію, наголосили, що усе залежить від того, коли коледж подав повідомлення про відрахування військовозобов’язаного студента до ТЦК.

Юрист Владислав Дерій зазначив, що цей процес є багатоступінчатим. По-перше, наголосив Дерій, важливим справді є момент повідомлення в ТЦК: "Відповідно до постанови КМУ №1487 коледж повинен був у семиденний строк з дня видання наказу про Ваше завершення навчання (відрахування із закладу освіти) повідомити про це ТЦК".

Далі територіальний центр комплектування перевіряє достовірність повідомлення з навчального закладу. Юрист наголосив: "Відповідно до пункту 60 постанови КМУ №560 протягом п’яти днів здійснюється перевірка даної інформації ТЦК".

Після цього, зазначив Владислав Дерій, відстрочка має бути скасована: "Комісія при територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки скасовує таку відстрочку протягом семи днів з дати виявлення відсутності законних підстав для відстрочки". Таким чином, відстрочка може бути чинною після відрахування студента ще протягом трьох тижнів.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що наявність відстрочки для догляду не забороняє громадянину працювати.

Громадянин, який оформив відстрочку для догляду за близьким родичем, має право на офіційне працевлаштування. Факт роботи не заважає здійснювати догляд. І, відповідно, відстрочка не може бути скасована територіальним центром комплектування.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, як довго триває перевірка підстав для відстрочки.

Територіальні центри комплектування перевіряють підстави для продовження відстрочки від мобілізації після чергового указу президента про продовження мобілізації. Цей процес може тривати до п’яти днів.