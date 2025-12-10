Отсрочка после увольнения из армии - кто имеет право

Украинские военнослужащие. Фото: 501 ОБМП

Военнослужащие, которые подписали контракт с Вооруженными силами Украины во время полномасштабной войны, могут уволиться из рядов ВСУ после завершения контракта. Но право на отсрочку имеют далеко не все эти военные.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Реклама

Читайте также:

Увольнение и отсрочка — когда это не работает

К юристам обратился гражданин, который в 2023 году подписал трехлетний контракт на военную службу в Вооруженных силах Украины.

Мужчина поинтересовался, будет ли он иметь право на отсрочку после завершения контракта с ВСУ и увольнением из армии.

"К сожалению, пока нет. Если уволитесь с военной службы по контракту заключенного на 3 года и у Вас не будет оснований для отсрочки — то Вы подлежат мобилизации", — подчеркнул в комментарии военному юрист Владислав Дерий.

Кто из бывших военных имеет право на отсрочку

Он также объяснил, кто же именно из военнослужащих, уволившихся из рядов ВСУ, получит отсрочку — и на какой срок.

"Не подлежат призыву на военную службу по мобилизации военнообязанные и резервисты, которые во время действия военного положения были приняты на военную службу по контракту сроком на один год из числа граждан в возрасте от 18 до 25 лет", — отметил Дерий.

Юрист добавил, что такая отсрочка действует в течение 12 месяцев со дня увольнения с военной службы.

Напомним, мы ранее писали о том, какие два вида документов нужны для оформления отсрочки на период обучения.

Добавим, мы сообщали о том, есть ли изменения в оформлении отсрочки для студентов, которые являются старше 30 лет.