Відстрочка після звільнення з армії - хто має право

Військовослужбовці, які підписали контракт зі Збройними силами України під час повномасштабної війни, можуть звільнитися з лав ЗСУ після завершення контракту. Але право на відстрочку мають далеко не усі ці військові.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Звільнення і відстрочка — коли це не працює

До юристів звернувся громадянин, який 2023 року підписав трирічний контракт на військову службу у Збройних силах України.

Чоловік поцікавився, чи матиме він право на відстрочку після завершення контракту із ЗСУ і звільненням з армії.

"На жаль, поки що ні. Якщо звільнитесь з військової служби по контракту укладеного на 3 роки та у Вас не буде підстав для відстрочки — то Ви підлягаєте мобілізації", — підкреслив у коментарі військовому юрист Владислав Дерій.

Хто з колишніх військових має право на відстрочку

Він також пояснив, хто ж саме із військовослужбовців, які звільнилися із лав ЗСУ, отримає відстрочку — і на який термін.

"Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані та резервісти, які під час дії воєнного стану були прийняті на військову службу за контрактом строком на один рік з числа громадян віком від 18 до 25 років", — зазначив Дерій.

Юрист додав, що така відстрочка діє протягом 12 місяців з дня звільнення з військової служби.

