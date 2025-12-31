Отсрочка уволенного военного - изменения в законодательстве об отсрочке

Военнослужащий ВСУ. Фото: 95 ОДШБр

После реформирования процесса военной службы в Украине право на отсрочку получит еще одна категория граждан. Это те военнослужащие, которые уволились из рядов Вооруженных сил Украины после завершения контракта.

Об этом рассказал юрист по военному праву Артем Козаков.

Реклама

Читайте также:

Отсрочка после увольнения контрактника

В Украине в 2026 году по плану должна пройти масштабная реформа военной службы.

Реформирование затронет и вопрос отсрочки от мобилизации.

В частности, будет урегулирован вопрос отсрочки для тех граждан, которые уволились с военной службы после завершения срока действия контракта.

Сроки действия контракта важны

Согласно планам реформ, военнослужащий, уволившись из ВСУ, будет получать годовую отсрочку от возможной мобилизации.

Важным условием в этой ситуации является срок действия контракта, по которому гражданин проходил военную службу.

Право на годовую отсрочку получает только тот военный, контракт которого был не менее двух лет. После завершения годового контракта отсрочка не будет предоставляться.

Напомним, мы ранее писали о том, какие два документа нужно предоставить в ТЦК для получения отсрочки для ухода за близким родственником.

Добавим, мы сообщали о том, каковы сроки отсрочки от мобилизации для разных категорий граждан.