Відстрочка звільненого військового - зміни у законодавстві про відстрочку

Після реформування процесу військової служби в Україні право на відстрочку отримає ще одна категорія громадян. Це ті військовослужбовці, які звільнилися із лав Збройних сил України після завершення контракту.

Про це розповів юрист з військового права Артем Козаков.

Відстрочка після звільнення контрактника

В Україні в 2026 році за планом має пройти масштабна реформа військової служби.

Реформування зачепить і питання відстрочки від мобілізації.

Зокрема, буде врегульоване питання відстрочки для тих громадян, які звільнилися із військової служби після завершення терміну дії контракту.

Терміни дії контракту важливі

Згідно із планами реформ, військовослужбовець, звільнившись із ЗСУ, отримуватиме річну відстрочку від можливої мобілізації.

Важливою умовою в цій ситуації є термін дії контракту, за яким громадянин проходив військову службу.

Право на річну відстрочку отримує лише той військовий, контракт якого був не менше двох років. Після завершення річного контракту відстрочка не надаватиметься.

