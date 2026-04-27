Видео

Главная Мобилизация Перевод без разрешения командования невозможен: не поможет даже ГШ

Перевод без разрешения командования невозможен: не поможет даже ГШ

Дата публикации 27 апреля 2026 14:31
Перевод без разрешения командования невозможен: не поможет даже ГШ
Военнослужащие Госпогранслужбы Украины. Фото: Facebook ГПСУ

Военнослужащие Сил обороны Украины имеют право перевестись из одной части СОУ в другую. В частности, из Госпогранслужбы в Нацгвардию. Но это возможно только после разрешения командования этой структуры, без него не поможет даже согласование Генштаба или Минобороны.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Перевод в рамках Сил обороны Украины

В Украине продолжается полномасштабная война, которую начали 24 февраля 2022 года российские войска вторжением на территорию нашего государства. В защите государства от агрессора участвуют различные силовые структуры, объединенные в Силы обороны Украины.

Силы обороны Украины являются объединенной структурой, которая включает прежде всего Вооруженные силы Украины. Но, кроме ВСУ, сюда входят еще и Государственная пограничная служба, Национальная гвардия, Служба безопасности и другие формирования.

К юристам обратился гражданин, который проходит службу по контракту в составе Государственной пограничной службы Украины. Мужчина поинтересовался, может ли он перевестись в другую часть Сил обороны, в частности, в Национальную гвардию.



На перевод нужно разрешение командования

Юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили, что такая ситуация возможна, но имеет определенные осложнения. В частности, надо получить соответствующее разрешение от командования.

Так, юрист Владислав Дерий рассказал, как происходит процесс перевода военнослужащих в или из ГПСУ. Дерий отметил: "Направление военнослужащих из Госпогранслужбы для дальнейшего прохождения военной службы в другие военные формирования или из других военных формирований в Госпогранслужбу осуществляется по согласованию с Председателем Государственной пограничной службы Украины и соответствующими руководителями других военных формирований с согласия военнослужащих".

Адвокат Юрий Айвазян подтвердил эту необходимость, пояснив: "Вы не сможете перевестись без разрешения председателя ГПСУ. Это прямо предусмотрено Положением о прохождении гражданами Украины военной службы в Государственной пограничной службе Украины. Я имею случаи на практике, когда даже письма от Министра обороны Украины или из Генерального штаба не помогали в таких случаях".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, возможен ли перевод военного по семейным обстоятельствам.

Если военнослужащий имеет основания, то он может перевестись в воинскую часть ближе к своему дому. Но для этого нужно доказать необходимость такого перемещения командиру воинской части.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, может ли гражданин перевестись из полиции в подразделение ВСУ.

Сотрудники Национальной полиции Украины, в частности стрелковых подразделений НПУ, не могут напрямую перевестись на военную службу в ВСУ. Но существует более сложный и одновременно действенный вариант перехода в армию.

ГПСУ Силы обороны Украины Нацгвардия
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
