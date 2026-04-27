Переведення без дозволу командування неможливе: не допоможе навіть ГШ

Військовослужбовці Держприкордонслужби України. Фото: Facebook ДПСУ

Військовослужбовці Сил оборони України мають право перевестись з однієї частини СОУ до іншої. Зокрема, із Держприкордонслужби до Нацгвардії. Але це можливо тільки після дозволу командування цієї структури, без неї не допоможе навіть погодження Генштабу чи Міноборони.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Переведення в рамках Сил оборони України

В Україні продовжується повномасштабна війна, яку розпочали 24 лютого 2022 року російські війська вторгненням на територію нашої держави. У захистів держави від агресора беруть участь різні силові структури, об’єднані у Сили оборони України.

Сили оборони України є об’єднаною структурою, яка включає перш за все Збройні сили України. Але, крім ЗСУ, сюди входять ще і Державна прикордонна служба, Національна гвардія, Служба безпеки та інші формування.

До юристів звернувся громадянин, який проходить службу за контрактом у складі Державної прикордонної служби України. Чоловік поцікавився, чи може він перевестись до іншої частини Сил оборони, зокрема, до Національної гвардії.

На переведення потрібен дозвіл командування

Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, що така ситуація можлива, але має певні ускладнення. Зокрема, треба отримати відповідний дозвіл від командування.

Так, юрист Владислав Дерій розповів, як саме відбувається процес переведення військовослужбовців до чи з ДПСУ. Дерій наголосив: "Направлення військовослужбовців із Держприкордонслужби для подальшого проходження військової служби до інших військових формувань чи з інших військових формувань до Держприкордонслужби здійснюється за погодженням із Головою Державної прикордонної служби України та відповідними керівниками інших військових формувань за згодою військовослужбовців".

Адвокат Юрій Айвазян підтвердив цю необхідність, пояснивши: "Ви не зможете перевестися без дозволу голови ДПСУ. Це прямо передбачено Положенням про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України. Я маю випадки на практиці, коли навіть листи від Міністра оборони України або з Генерального штабу не допомагали у таких випадках".

Якщо військовослужбовець має підстави, то він може перевестись до військової частини ближче до свого дому. Але для цього потрібно довести необхідність такого переміщення командиру військової частини.

Співробітники Національної поліції України, зокрема стрілецьких підрозділів НПУ, не можуть напряму перевестись на військову службу до ЗСУ. Але існує складніший і водночас дієвий варіант переходу до армії.