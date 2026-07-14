Перевод в другую часть: в каких случаях военнослужащему придется обращаться в суд

Военнослужащий ВСУ. Фото: 28-я ОМБр. Коллаж: Новини.LIVE

Если военнослужащего ВСУ переводят из одной воинской части в другую, ему должны выплатить все денежное довольствие. Если же этого не произошло, военнослужащий имеет право подать иск в суд. Но для этого необходим письменный отказ в выплате.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале uristy.ua.

Перевод военнослужащих в ВСУ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины проходят службу в тех подразделениях, куда их зачисляют по приказу командования. В некоторых случаях военнослужащего могут переводить из одной воинской части в другую.

Перевод военнослужащего из одного подразделения в другое может быть принудительным, по приказу командования. Также военнослужащий может перевестись по собственному желанию.

Но для этого также требуется согласие командира. В противном случае военнослужащий не может оформить добровольный перевод в другое подразделение.

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Не выплатили деньги: в суд с письменным отказом

К юристам обратился гражданин, который был переведен из одной воинской части в другую. При этом в старой воинской части осталась невыплаченной часть денежного довольствия.

Военнослужащий поинтересовался, как можно получить эти средства. Адвокат Ирина Мамай, комментируя эту ситуацию, подчеркнула: "Такие вещи оспариваются иском в суд".

Мамай подчеркнула, что в случае отказа в выплатах крайне важно получить один документ. Юрист объяснила, какой именно: "Нужен письменный отказ в выплате или ваш рапорт (зарегистрированный), на который нет реакции (то есть бездействие воинской части)".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что в процессе перевода военнослужащего во время суда могут возникнуть проблемы.

Законодательство позволяет военнослужащему добиваться перевода из одной воинской части в другую. Но в ситуации, когда военнослужащий судится со старой воинской частью, процесс перевода может столкнуться с трудностями. Юристы назвали главную проблему в такой ситуации.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, когда военнослужащего нельзя перевести в другую часть без его согласия.

Военнослужащие могут быть переведены в другую воинскую часть в принудительном порядке. Однако существует три исключения, когда для перевода военнослужащий должен дать свое письменное согласие.