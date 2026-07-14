Переведення в іншу частину: у яких випадках військовому доведеться йти до суду

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: 28 ОМБр. Колаж: Новини.LIVE

Якщо військовослужбовця ЗСУ переводять з однієї військової частини до іншої, йому мають виплатити усе грошове забезпечення. Якщо ж цього не сталося, військовий має право подати позов до суду. Але для цього потрібна письмова відмова у виплаті.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі uristy.ua.

Переведення військових в ЗСУ

Військовослужбовці Збройних сил України проходять службу у тих підрозділах, куди їх зараховують за наказом командування. У деяких випадках військового можуть переводити з однієї військової частини до іншої.

Переведення військового з одного підрозділу до іншого може бути примусовим, за наказом командування. Також військовий може перевестись за власним бажанням.

Але для цього також потрібна згода командира. Інакше військовий не може оформити добровільне переведення в інший підрозділ.

Читайте також:

Не виплатили гроші: в суд з письмовою відмовою

До юристів звернувся громадянин, який був переведений з однієї військової частини до іншої. При цьому в старій в/ч залишилася невиплаченою частина грошового забезпечення.

Військовослужбовець поцікавився, як можна отримати ці кошти. Адвокатка Ірина Мамай, коментуючи цю ситуацію, наголосила: "Такі речі оскаржуються позовом до суду".

Мамай підкреслила, що у випадку відмови у виплатах конче важливо отримати один документ. Юристка пояснила, який саме: "Потрібна письмова відмова у виплаті або ваш рапорт (зареєстрований), на який немає реакції (тобто наявність бездіяльності в/ч)".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що у процесі переведення військового під час суду можуть бути проблеми.

Законодавство дозволяє військовослужбовцю добиватися переведення з однієї військової частини до іншої. Але у ситуації, коли військовослужбовець судиться зі старою військовою частиною, процес переведення може зіштовхнутися з труднощами. Юристи назвали головну проблему у такій ситуації.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, коли військового не можуть перевести в іншу частину без його згоди.

Військовослужбовці можуть бути переведені до іншої військової частини у примусовому порядку. Але існує три винятки, коли для переведення військовий має надати свою письмову згоду.