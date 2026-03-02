Принудительный перевод военного - имеет ли он право уволиться

Служба в ВСУ и СБУ. Фото: СБУ, 92 ОМБр Колаж: Новини.LIVE

Если гражданин был переведен в Вооруженные силы Украины из другой силовой структуры, он не имеет права уволиться из ВСУ. Это невозможно даже в ситуации, когда добровольный рапорт стал следствием психологического давления на гражданина.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Перевод в ВСУ под давлением

Военная служба может происходить не только в рамках подразделений Вооруженных сил Украины. Граждане могут попасть в другие силовые структуры, в частности, Национальную гвардию.

К юристам обратился гражданин, который находился на службе в Службе безопасности Украины. Мужчина рассказал, что его заставили после психологического давления написать рапорт на добровольный перевод в Вооруженные силы Украины.

Гражданин поинтересовался, может ли он как-то отменить это решение. В частности, возможно ли уволиться из рядов ВСУ из-за того, что его фактически заставили перевестись в армию.

Юристы отметили, что это сделать невозможно. Так, адвокат Вячеслав Кирда подчеркнул невозможность такого шага через обычный рапорт.

"К сожалению, но просто рапорт на увольнение ничем не поможет. Вы должны либо иметь основание для увольнения, либо пробуйте ложиться в больницу и дальше проходить военно-врачебную комиссию", — заверил гражданина Кирда.

Возможность увольнения — комментарий юристов

Другие юристы также отметили единственный вариант, который может быть действенным в этой ситуации. Таким вариантом является военно-врачебная комиссия.

"Вам необходимо написать рапорт о направлении на ВВК. Только ВВК определяет пригодность к военной службе", — отметил адвокат Андрей Карпенко.

Юрист Владислав Дерий подчеркнул, что такая история может обернуться проблемами для самого военного. "Вам необходимо писать рапорт об ухудшении состояния здоровья и направлении на лечение! Рапорт можете подать через "Армія+". Не наносите себе вред, ведь Вас за это еще и могут посадить за решетку", — отметил Дерий.

Теоретически такой возможности нет, напрямую переведение из полиции в армию запрещено. Но, по словам юристов, все ж существует один вариант перехода на службу в армию.

Юристы объяснили, что такой перевод контрактника возможен, даже на фронт. Ключевым здесь является состояние здоровья военнослужащего, а не его статус контрактника.