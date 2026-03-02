Добровільно-примусове переведення - чи можна звільнитися з армії

Служба в ЗСУ та СБУ. Фото: СБУ, 92 ОМБр Колаж: Новини.LIVE

Якщо громадянин добровільно перейшов на службу до Збройних сил України з іншої силової структури, навіть якщо це було здійснене під тиском – він не має права звільнитися із ЗСУ. Юристи назвали єдиний варіант, який може бути прийнятний у такій ситуації.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Звільнення після переведення

Військова служба може відбуватися не тільки в рамках підрозділів Збройних сил України. Громадяни можуть потрапити до інших силових структур, зокрема, Національної гвардії.

До юристів звернувся громадянин, який перебував на службі у Службі безпеки України. Чоловік розповів, що його змусили після психологічного тиску написати рапорт на добровільне переведення до Збройних сил України.

Громадянин поцікавився, чи може він якось скасувати це рішення. Зокрема, чи можливо звільнитися із лав ЗСУ через те, що його фактично змусили перевестись в армію.

Юристи зазначили, що це зробити неможливо. Так, адвокат В’ячеслав Кирда підкреслив неможливість такого кроку через звичайний рапорт.

"На жаль, але просто рапорт на звільнення нічим не допоможе. Ви повинні або мати підставу для звільнення, або пробуйте лягати в лікарню і далі проходити військово-лікарську комісію", — запевнив громадянина Кирда.

Що говорять юристи про можливість звільнення

Інші юристи також наголосили на єдиному варіанті, який може бути дієвим у цій ситуації. Таким варіантом є військово-лікарська комісія.

"Вам необхідно написати рапорт про направлення на ВЛК. Тільки ВЛК визначає придатність до військової служби", — наголосив адвокат Андрій Карпенко.

Юрист Владислав Дерій підкреслив, що така історія може обернутися проблемами для самого військового. "Вам необхідно писати рапорт про погіршення стану здоров'я та направлення на лікування! Рапорт можете подати через "Армія+". Не завдавайте собі шкоди, адже Вас за це ще й можуть посадити за грати", — зазначив Дерій.

Співробітники Національної поліції України, зокрема стрілецьких підрозділів НПУ, не можуть напряму перевестись на військову службу до ЗСУ. Але, як пояснили юристи, існує складніший і водночас дієвий варіант переходу до армії.

За словами юристів, переведення контрактника на фронт можливе.

Військовослужбовця можуть перевести на фронт, якщо дозволяє стан здоров'я, тобто, воїн є придатним до проходження військової служби на відповідному рівні.