Главная Мобилизация Создание новой армии — воин призывает мобилизовать 16-летних

Создание новой армии — воин призывает мобилизовать 16-летних

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 04:30
Из юношей в возрасте 16–18 лет надо создать новую армию — заявление военного
Денис Ярославский. Фото: Денис Ярославский/Facebook

В Украине нужно мобилизовать юношей в возрасте 16–18 лет. Из таких молодых людей можно сформировать новую армию и лет через пять получить качественных военнослужащих.

Об этом в интервью YouTube-каналу "Відверто" заявил командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский.

Читайте также:

Создание новой армии

По мнению военного, создание новой армии необходимо для прекращения атак РФ. Европа начала формировать новый тип армии еще в 2023 году. Украина же до сих пор этого не сделала.

"Мы по состоянию на сегодня из-за изнурительной войны не можем позволить себе сформировать параллельную армию из людей, которым, например, сейчас 16–18 лет, и сделать из них за пять лет качественных военных. Вот именно над этим мы должны сейчас думать", — подчеркнул Ярославский.

По его словам, стратегический план по новой армии уже разработали и представили высшему командному руководству.

"Это по факту создание параллельной армии, университета нового типа войны, новой структуры войны, которая благодаря нашим партнерам сможет сформировать за 3-5 лет новую армию", — подытожил защитник Украины.

Напомним, подполковник Кирилл Верес объяснил, как относится к разрешению на выезд из Украины молодым людям в возрасте 18–22 лет. 24-летних, по его мнению, точно не надо выпускать за границу, ведь через год они могут присоединиться к защите Родины.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса заявил, что в Украине не планируют снижать мобилизационный возраст. По его словам, такую инициативу даже не рассматривают.

подростки армия мобилизация военнослужащие военная служба
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
