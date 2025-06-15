Бронирование от мобилизации в Дії - как долго длится

Государственный портал услуг "Дія". Фото: "Дія"

Для того, чтобы получить бронирование от мобилизации через портал "Дія", достаточно трех суток. Но при этом нужно выполнить три важных условия, иначе бронирование будет невозможно.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Андрей Карпенко.

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Сколько длится бронирование в "Дії"

К юристам обратился гражданин, который работает на стратегически важном предприятии и имеет право на бронь — но не имеет военно-учетного документа.

Мужчина поинтересовался, сколько времени займет бронирование с момента получения ВОД и соответствующего статуса "военнообязанный".

"Бронирование будет зависеть от оперативных действий работодателя, который будет бронировать, после получения вами статуса военнообязанный. Стандартный срок бронирования в "Дії" — 72 часа", — подчеркнул в ответе адвокат Андрей Карпенко.

Все условия для бронирования

Юрист добавил, что бронирование возможно при условии соблюдения трех ключевых условий.

Гражданин должен:

иметь обновленные военно-учетные данные;

не находиться в розыске;

не иметь отсрочки от мобилизации на другом основании.

Только если все три условия выполнены одновременно, гражданина можно забронировать.

Напомним, мы ранее писали о том, когда забронированным надо будет пройти военно-врачебную комиссию.

Добавим, мы сообщали о том, могут ли во время отпуска отдыхать за границей забронированные.