Україна
Главная Мобилизация Что будет со студентами после БОВП — ответ военного эксперта

Что будет со студентами после БОВП — ответ военного эксперта

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 01:30
обновлено: 23:04
Какая судьба ждет студентов после прохождения БОВП — объяснение военного эксперта
Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Студентов, которые прошли базовую общую военную подготовку, могут не призвать сразу, но в резерв включат обязательно. Возраст при этом значения не имеет.

Такое заявление в интервью Telegraf сделал военный эксперт, председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Читайте также:

Судьба студентов после прохождения БОВП

По словам военного, резервистами студенты любого возраста становятся, как только принимают присягу. По достижении 25 лет эти граждане будут иметь статус военнообязанных.

Базовая военная подготовка — не общая военная подготовка, которую проходят мобилизованные в учебных центрах или при получении военной специальности, а учебные программы для студентов и абитуриентов. Такие тренировки проходят под эгидой Минобороны и Минобразования.

"Государство не будет автоматически предоставлять приоритет только тем, кто прошел базовую общую военную подготовку. Сначала всех ставят на воинский учет, а уже критерии отбора будут определять потребность по профессии и специальности", — подытожил председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Напомним, призывников, которые еще не достигли 22 лет, не будут задерживать на границе, даже если они не проходили базовую общую военную подготовку. Процесс БОВП к выезду за пределы Украины граждан в возрасте 18–22 лет не имеет никакого отношения.

Ранее юрист объяснил, что делать военнообязанным, если в "Резерв+" у них появилось сообщение о необходимости прохождения БОВП. Правовед отметил, что реагировать на такое требование не надо — штрафовать за это не будут.

студенты армия военное положение мобилизация военнослужащие БОВП
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
