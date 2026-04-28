Уплата штрафа ТЦК через "Резерв+": три проблемы для граждан

Дата публикации 28 апреля 2026 20:00
Приложение "Резерв+" с уведомлением о нарушении воинского учета. Фото: Новини.LIVE

Гражданин, который нарушил правила воинского учета, может получить штраф от ТЦК. Штраф этот оплатить сейчас возможно через приложение "Резерв+". Но в таком случае у гражданина может возникнуть целый ряд проблем.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристы.UA".

ТЦК и штрафы

Территориальный центр комплектования имеет право применять в отношении нарушителей воинского учета различные санкции. Первой из которых является административное взыскание, то есть штраф.

После того, как нарушитель не уплатил в установленный законом штраф, к нему может быть применена следующая санкция. Это объявление соответствующего гражданина в розыск.

Военнообязанный гражданин может инициировать процедуру отмены розыска, оплатив штраф, наложенный ТЦК. Но в процессе уплаты штрафа может столкнуться с проблемами.

Проблемы при уплате штрафа через "Резерв+"

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался возможностью уплаты штрафа ТЦК через приложение "Резерв+". Адвокат Юрий Айвазян отметил, что сейчас это можно сделать, система предоставляет такое право.

Но, добавил юрист, с этим вариантом существует целый ряд проблем. Айвазян отметил: "Несмотря на то, что признание правонарушения и уплата штрафа означает невозможность составления протокола, а именно с этой целью военнообязанного и должны доставить в ТЦК, розыск все равно остается".

Кроме того, добавил Юрий Айвазян, у многих мужчин после уплаты штрафа за неявку по повестке действительно исчезает запись о нарушении, однако почти сразу может появиться запись уже о другом правонарушении. Существует еще одна проблема, подчеркнул Айвазян: "В некоторых случаях просто не поступает постановление о привлечении к административной ответственности, в котором указаны реквизиты для уплаты штрафа".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как можно оплатить штраф от ТЦК со скидкой.

В Украине все военнообязанные мужчины должны соблюдать правила воинского учета. А в случае их нарушений ТЦК и СП могут выписать штраф в размере от 17 до 25, 5 тыс. грн. С 17 апреля 2025 года появилась возможность платить половину от суммы взыскания. Однако воспользоваться этой возможностью не так просто.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, как гражданину можно узнать, есть ли штраф от ТЦК.

Одним из самых простых способов является личный визит в ТЦК по месту регистрации, где должны предоставить информацию о наличии штрафа, его размер и причину. Также это можно сделать онлайн с помощью различных сервисов, в частности, YouControl.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
