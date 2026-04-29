Главная Мобилизация В Минобороны ответили, когда отсрочка продлевается автоматически

В Минобороны ответили, когда отсрочка продлевается автоматически

Дата публикации 29 апреля 2026 18:46
В Минобороны ответили, когда отсрочка продлевается автоматически
Приложение Резерв+. Фото: Новини.LIVE

Большинство отсрочек от мобилизации продолжаются автоматически. Поэтому военнообязанным не нужно повторно подавать заявления или обращения. Обновленный актуальный статус отображается в приложении Резерв+.

Об этом рассказали в Минобороны, передает Новини.LIVE.

Автоматическая отсрочка от мобилизации

Отсрочка от мобилизации продолжится в двух случаях. В частности, если основания для нее не потеряли актуальность и система может подтвердить их через государственные реестры.

В 2026 году отсрочка от мобилизации автоматически продлевается для таких категорий граждан:

  • люди с инвалидностью;
  • временно непригодные к службе;
  • родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
  • родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
  • те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью I или II группы;
  • те, кто имеют родных или отца или мать жены с инвалидностью I или II группы;
  • женщины и мужчины военных с ребенком;
  • родители трех и более детей;
  • студенты, аспиранты;
  • работники высшего и профобразования;
  • люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения;
  • родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;
  • люди, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;
  • военные, освобожденные из плена;
  • родители, которые воспитывают тяжелобольного ребенка без инвалидности;
  • те, кто ухаживают за тяжелобольным членом семьи;
  • опекуны человека, который признан недееспособным;
  • те, кто имеет жену (мужа) с инвалидностью III группы;
  • люди, которые ухаживают за родственником 2 или 3 степени родства с инвалидностью;
  • родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;
  • учителя школ;
  • люди после однолетнего контракта 18-25 лет;
  • автоматическое продление действует для отсрочек, оформленных как через Резерв+, так и через ЦНАП.

После того, как произошло автопродление отсрочки, военнообязанный получит оповещение в Резерв+. В разделе "Сервисы" нужно открыть расширенные данные из реестра и там появится новая дата действия отсрочки.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 суток. Соответствующее решение приняла Верховная Рада. Следовательно, военнообязанные должны и в дальнейшем находиться на учете в ТЦК, носить при себе военные документы, ежегодно проходить медосмотр и являться по повесткам в определенное время.

Также мы писали о том, что для оформления отсрочки через ЦНАП нужно иметь при себе оригиналы соответствующих документов. Однако их не оставляют в центре предоставления админуслуг. Их должны отсканировать и в электронном виде передать в ТЦК.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
