В Минобороны ответили, когда отсрочка продлевается автоматически
Большинство отсрочек от мобилизации продолжаются автоматически. Поэтому военнообязанным не нужно повторно подавать заявления или обращения. Обновленный актуальный статус отображается в приложении Резерв+.
Об этом рассказали в Минобороны, передает Новини.LIVE.
Автоматическая отсрочка от мобилизации
Отсрочка от мобилизации продолжится в двух случаях. В частности, если основания для нее не потеряли актуальность и система может подтвердить их через государственные реестры.
В 2026 году отсрочка от мобилизации автоматически продлевается для таких категорий граждан:
- люди с инвалидностью;
- временно непригодные к службе;
- родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
- родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью I или II группы;
- те, кто имеют родных или отца или мать жены с инвалидностью I или II группы;
- женщины и мужчины военных с ребенком;
- родители трех и более детей;
- студенты, аспиранты;
- работники высшего и профобразования;
- люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения;
- родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;
- люди, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;
- военные, освобожденные из плена;
- родители, которые воспитывают тяжелобольного ребенка без инвалидности;
- те, кто ухаживают за тяжелобольным членом семьи;
- опекуны человека, который признан недееспособным;
- те, кто имеет жену (мужа) с инвалидностью III группы;
- люди, которые ухаживают за родственником 2 или 3 степени родства с инвалидностью;
- родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;
- учителя школ;
- люди после однолетнего контракта 18-25 лет;
- автоматическое продление действует для отсрочек, оформленных как через Резерв+, так и через ЦНАП.
После того, как произошло автопродление отсрочки, военнообязанный получит оповещение в Резерв+. В разделе "Сервисы" нужно открыть расширенные данные из реестра и там появится новая дата действия отсрочки.
Как сообщали Новини.LIVE, в Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 суток. Соответствующее решение приняла Верховная Рада. Следовательно, военнообязанные должны и в дальнейшем находиться на учете в ТЦК, носить при себе военные документы, ежегодно проходить медосмотр и являться по повесткам в определенное время.
Также мы писали о том, что для оформления отсрочки через ЦНАП нужно иметь при себе оригиналы соответствующих документов. Однако их не оставляют в центре предоставления админуслуг. Их должны отсканировать и в электронном виде передать в ТЦК.