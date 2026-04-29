В Минобороны ответили, когда отсрочка продлевается автоматически

Большинство отсрочек от мобилизации продолжаются автоматически. Поэтому военнообязанным не нужно повторно подавать заявления или обращения. Обновленный актуальный статус отображается в приложении Резерв+.

Об этом рассказали в Минобороны.

Автоматическая отсрочка от мобилизации

Отсрочка от мобилизации продолжится в двух случаях. В частности, если основания для нее не потеряли актуальность и система может подтвердить их через государственные реестры.

В 2026 году отсрочка от мобилизации автоматически продлевается для таких категорий граждан:

люди с инвалидностью;

временно непригодные к службе;

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью I или II группы;

те, кто имеют родных или отца или мать жены с инвалидностью I или II группы;

женщины и мужчины военных с ребенком;

родители трех и более детей;

студенты, аспиранты;

работники высшего и профобразования;

люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения;

родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;

люди, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;

военные, освобожденные из плена;

родители, которые воспитывают тяжелобольного ребенка без инвалидности;

те, кто ухаживают за тяжелобольным членом семьи;

опекуны человека, который признан недееспособным;

те, кто имеет жену (мужа) с инвалидностью III группы;

люди, которые ухаживают за родственником 2 или 3 степени родства с инвалидностью;

родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;

учителя школ;

люди после однолетнего контракта 18-25 лет;

автоматическое продление действует для отсрочек, оформленных как через Резерв+, так и через ЦНАП.

После того, как произошло автопродление отсрочки, военнообязанный получит оповещение в Резерв+. В разделе "Сервисы" нужно открыть расширенные данные из реестра и там появится новая дата действия отсрочки.

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 суток. Соответствующее решение приняла Верховная Рада. Следовательно, военнообязанные должны и в дальнейшем находиться на учете в ТЦК, носить при себе военные документы, ежегодно проходить медосмотр и являться по повесткам в определенное время.

Также мы писали о том, что для оформления отсрочки через ЦНАП нужно иметь при себе оригиналы соответствующих документов. Однако их не оставляют в центре предоставления админуслуг. Их должны отсканировать и в электронном виде передать в ТЦК.