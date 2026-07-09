Подтверждение звания офицера запаса: юрист объяснил, когда следует начинать этот процесс

На военной кафедре. Фото: "РадіоТрек". Коллаж: Новини.LIVE

После прохождения военной кафедры студент должен получить офицерское звание. Если впоследствии он обнаружит в "Резерв+", что ему присвоено звание "солдат", это необходимо исправить. Юристы объяснили, когда именно следует начинать процесс подтверждения офицерского звания.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Обучение на военной кафедре

Студенты украинских вузов имеют право пройти во время обучения отдельную военную подготовку. Эта подготовка проходит на так называемых военных кафедрах.

Завершив процесс подготовки, студент получает соответствующее звание. Обычно это звание, относящееся к категории младшего офицерского состава.

К юристам обратился гражданин, ранее прошедший обучение на военной кафедре. Позже мужчина обнаружил в приложении "Резерв+", что в его профиле указано звание «солдат».

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Звание можно подтвердить, но желательно до мобилизации

Гражданин поинтересовался, как он может исправить эту ситуацию. В частности, можно ли ему подтвердить офицерское звание.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, как присваиваются звания и законно ли звание "солдат" для выпускника военной кафедры: "Если лицо прошло военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса, сдало экзамены и было аттестовано в офицерский состав, ему присваивается первоначальное воинское звание офицера запаса. Звание "младший лейтенант" относится к младшему офицерскому составу, а к званию лица, находящегося в запасе, добавляются слова "запаса". Воинские звания присваиваются пожизненно. То есть, если приказ о присвоении звания действительно был, запись "солдат" выглядит неправильной".

Айвазян объяснил, когда лучше исправлять такую ошибку: "Процесс подтверждения звания лучше начинать сейчас, а не после получения повестки или уже после отправки в воинскую часть. После оформления мобилизации исправить статус значительно сложнее: вы уже будете зачислены в списки личного состава воинской части".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, какие звания получают выпускники военных кафедр.

Выпускники военных кафедр после завершения обучения получают воинское звание солдата. Но если высшее учебное заведение не передаст информацию в ТЦК, то выпускники военной кафедры будут оставаться призывниками.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, попадет ли офицер запаса в оперативный резерв.

Граждане, которые во время обучения в высшем учебном заведении прошли курс на военной кафедре, получают звание офицера (лейтенанта) запаса. Юристы пояснили, что этот процесс не является идентичным срочной военной службе. Поэтому офицера запаса не могут автоматически зачислить в оперативный резерв.