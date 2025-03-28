Как происходит мобилизация офицеров запаса в 2025 году — правила и нюансы

128-я горно-штурмовая бригада, 2021 год. Фото: А. Семенюк/zaholovok.com.ua

Из-за полномасштабной войны, которую развязала россия, в Украине продолжается военное положение. На время особого периода все военнообязанные мужчины, которые не имеют отсрочки, брони и признаны ВВК пригодными, подлежат мобилизации на военную службу. Вопрос призыва остается также актуальным для лиц, имеющих военный опыт или определенный военный статус. В частности, офицеров запаса.

Как именно происходит мобилизация офицеров запаса в 2025 году и какие правила получения отсрочки действуют, объяснили специалисты юридической компании INSEININ.

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Кто такие офицеры запаса

Офицер запаса — лицо с офицерским званием, которое не является активным членом регулярных военных подразделений, выполняющих оперативные задачи и постоянно находящихся на военной службе. Однако они являются важным кадровым резервом для ВСУ.

К категории офицеров запаса относятся:

выпускники военных кафедр гражданских вузов, которые после завершения обучения получили первичное офицерское звание;

лица, которые служили в ВСУ на офицерских должностях и были уволены в запас;

военнослужащие, которые закончили службу, но еще не достигли предельного возраста пребывания в запасе.

В то же время, согласно украинскому законодательству, в частности Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", офицеры запаса имеют статус военнообязанных, а следовательно подлежат мобилизации на общих основаниях. Военный учет офицеров запаса осуществляется ТЦК и СП.

Поэтому, они, как и другие военнообязанные, должны регулярно обновлять военно-учетные данные, сообщать ТЦК об изменениях, и проходить военно-врачебную комиссию (один раз в год во время военного положения).

Обучение слушателей центра подготовки офицеров запаса ЗУНУ. Фото: wunu.edu.ua

Как происходит мобилизация офицеров запаса в 2025 году и какие правила получения отсрочки

Офицеры запаса могут быть призваны на военную службу на общих основаниях, если военно-врачебная комиссия признала их пригодными и отсутствуют причины для оформления отсрочки. Все причины и обстоятельства, по которым можно оформить отсрочку, изложены в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Чтобы получить отсрочку, офицер запаса должен обратиться с соответствующим заявлением в ТЦК и СП, где состоит на учете и подать документы, подтверждающие его право.

Категории лиц, которые могут быть мобилизованы:

офицеры запаса в возрасте до 60 лет (для отдельных категорий до 65 лет);

лица, не имеющие законных оснований для отсрочки.

Они могут быть назначены на офицерские должности или выполнять обязанности по своей военной специальности. Офицеры запаса могут быть привлечены к командным, штабным, административным и боевым должностям. Некоторые могут пройти переподготовку перед направлением в войска.

Украинские военнослужащие на построении. Фото: google.com

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