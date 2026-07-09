Підтвердження звання офіцера запасу: юрист пояснив, коли треба починати цей процес

На військовій кафедрі. Фото: "РадіоТрек". Колаж: Новини.LIVE

Після військової кафедри студент має отримати офіцерське звання. Якщо згодом він виявить у "Резерв+", що йому присвоєне звання "солдат", це треба виправляти. Юристи пояснили, коли саме варто починати процес підтвердження офіцерського звання.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Навчання на військовій кафедрі

Студенти українських вишів мають право пройти під час навчання окрему військову підготовку. Ця підготовка відбувається на так званих військових кафедрах.

Закінчивши процес підготовки, студент отримає відповідне звання. Зазвичай це звання, яке відноситься до категорії молодшого офіцерського складу.

До юристів звернувся громадянин, який раніше пройшов навчання на військовій кафедрі. Пізніше чоловік виявив у застосунку "Резерв+", що у його профілі вказано звання "солдат".

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Звання можна підтвердити, але бажано до мобілізації

Громадянин поцікавився, як він може виправити цю ситуацію. Зокрема, чи можна йому підтвердити офіцерське звання.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, як присвоюються звання і чи законним є звання "солдат" для випускника військової кафедри: "Якщо особа пройшла військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу, склала іспити та була атестована до офіцерського складу, їй присвоюється первинне військове звання офіцера запасу. Звання "молодший лейтенант" належить до молодшого офіцерського складу, а до звання особи, яка перебуває у запасі, додаються слова "запасу". Військові звання присвоюються довічно. Тобто якщо наказ про присвоєння звання справді був, запис "солдат" виглядає неправильним".

Айвазян пояснив, коли краще виправляти таку помилку: "Процес підтвердження звання краще починати зараз, а не після отримання повістки або вже після відправки до військової частини. Після оформлення мобілізації виправляти статус значно складніше: Ви вже будете зараховані до списків особового складу військової частини".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, які звання отримують випускники військових кафедр.

Випусники військових кафедр після завершення навчання отримують військове звання солдат. Але якщо вищий навчальний заклад не передасть інформацію ТЦК, то випускники військової кафедри будуть залишатися призовниками.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи потрапить офіцер запасу у оперативний резерв.

Громадяни, які під час навчання у вищому навчальному закладі пройшли курс на військовій кафедрі, отримують звання офіцера (лейтенанта) запасу. Юристи пояснили, що цей процес не є ідентичним строковій військовій службі. Тож офіцера запасу не можуть автоматично зарахувати до оперативного резерву.