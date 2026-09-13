Мобилизация в Украине не рухнула: заявление Покальчука

Получение повестки. Фото: УНИАН

Проблемы с мобилизацией в Украине не свидетельствуют о крахе процесса пополнения армии. Набор людей в войско продолжается, работают учебные центры и контракты "18–24". Отдельные проблемные случаи получают непропорционально большой общественный резонанс.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Укринформ".

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Социальный и военный психолог Олег Покальчук отметил, что Россия активно использует проблемы украинской мобилизации в информационной войне. По его оценке, отдельные случаи после распространения российской пропагандой создают впечатление, будто система полностью остановилась, хотя сам процесс продолжается. Покальчук также считает, что сейчас вопрос мобилизации требует не столько дополнительной коммуникации, сколько изменения действующих механизмов.

Что происходит с системой мобилизации

По мнению психолога, система должна учитывать два основных фактора, которые влияют на поведение человека: ожидание вознаграждения и страх наказания. Он считает, что при создании нынешней модели мобилизации не были в достаточной степени задействованы ни один из этих механизмов, из-за чего система столкнулась с серьезными проблемами. При этом Покальчук отметил, что со временем мобилизация из политической проблемы снова перешла преимущественно в административно-организационную плоскость.

Психолог подчеркнул, что система мобилизации постепенно меняется и не может полностью соответствовать первоначальным ожиданиям. При этом, по его словам, сам процесс продолжается, а работа учебных центров и контрактов "18–24" остается частью пополнения украинского войска.

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