Мобілізація в Україні не зазнала краху: заява Покальчука

Отримання повістки. Фото: УНІАН

Проблеми з мобілізацією в Україні не свідчать про провал процесу поповнення армії. Набір людей до війська триває, працюють навчальні центри та діють контракти "18–24". Окремі проблемні випадки викликають непропорційно великий суспільний резонанс.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Укрінформ".

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Соціальний та військовий психолог Олег Покальчук зазначив, що Росія активно використовує проблеми української мобілізації в інформаційній війні. За його оцінкою, окремі випадки після поширення російською пропагандою створюють враження, ніби система повністю зупинилася, хоча сам процес триває. Покальчук також вважає, що зараз питання мобілізації вимагає не стільки додаткової комунікації, скільки зміни діючих механізмів.

Що відбувається з системою мобілізації

На думку психолога, система має враховувати два основні фактори, які впливають на поведінку людини: очікування винагороди та страх покарання. Він вважає, що під час створення нинішньої моделі мобілізації жоден із цих механізмів не був достатньо задіяний, через що система зіткнулася з серйозними проблемами. При цьому Покальчук зазначив, що з часом мобілізація з політичної проблеми знову перейшла переважно в адміністративно-організаційну площину.

Психолог підкреслив, що система мобілізації поступово змінюється і не може повністю відповідати початковим очікуванням. При цьому, за його словами, сам процес триває, а робота навчальних центрів і контрактів "18–24" залишається частиною поповнення українських збройних сил.

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