Главная Мобилизация Получил отсрочку после боевой повестки: повестку должны аннулировать

Получил отсрочку после боевой повестки: повестку должны аннулировать

Дата публикации 19 мая 2026 22:22
Гражданин в территориальном центре комплектования. Фото: Звягельский ТЦК

Боевая повестка является последним шагом перед мобилизацией. Но существует вариант, когда мобилизационное распоряжение может быть аннулировано. Это возможно тогда, когда гражданин успел до даты прибытия в ТЦК оформить отсрочку от мобилизации.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Виды отсрочек в Украине

В военном законодательстве Украины определен такой инструмент для проведения воинского учета и мобилизации, как повестки. Повестки могут быть разных видов и вручаются с разной целью.

Одна из самых распространенных повесток это повестка на прохождение военно-врачебной комиссии. Также повестки могли присылать для обновления военно-учетных данных.

Особым видом повесток является мобильное распоряжение, которое еще называют "боевой повесткой". Этот документ вручается уже после военно-врачебной комиссии перед отправкой гражданина в учебный центр ВСУ.

Когда боевая повестка будет аннулирована

К юристам обратился гражданин, который ранее получил мобильное распоряжение, в котором было указано, что он должен появиться в ТЦК для отправки на БЗВП в конце мая. Но за это время мужчина получил отсрочку как педагогический работник.

Гражданин поинтересовался, действует ли его отсрочка в такой ситуации. Юрист Владислав Дерий заверил: "Поскольку комиссия ТЦК уже приняла решение о предоставлении Вам отсрочки, и эта информация отображается в реестре и приложении "Резерв+", то Вы не подлежите мобилизации, а боевая повестка подлежит аннулированию".

Относительно того, может ли гражданин отправить документы об отсрочке в ТЦК, Дерий отметил, что это правильный шаг: "Да, Вы можете и даже должны сообщить ТЦК о наличии отсрочки до даты отправки. Это позволит избежать статуса "уклониста" из-за неявки и юридически зафиксирует Вашу позицию".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, когда боевая повестка считается врученной.

Согласно п. 88 Постановления Кабинета Министров Украины №560, мобилизационное распоряжение вручается военнообязанному гражданину исключительно в помещении ТЦК и СП, Центральном управлении или региональных органах СБУ или соответствующем подразделении разведывательных органов. Второе условие, указанное в пункте, это личная подпись военнообязанного лица.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что боевые повестки могут быть отправлены по почте.

В 2025 году Кабинет Министров Украины принял новое постановление о порядке вручения мобилизационных распоряжений. Отныне боевую повестку от ТЦК можно получить через "Укрпошту" в виде ценного письма. Изменения касаются тех, кто прошел медкомиссию и не имеет оснований для отсрочки.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
