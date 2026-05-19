Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Отримав відстрочку після бойової повістки: повістку мають анулювати

Отримав відстрочку після бойової повістки: повістку мають анулювати

Ua ru
Дата публікації: 19 травня 2026 22:22
Отримав відстрочку після бойової повістки: повістку мають анулювати
Громадянин в територіальному центрі комплектування. Фото: Звягельський ТЦК

Бойова повістка є останнім кроком перед мобілізацією. Але існує варіант, коли мобілізаційне розпорядження може бути анульоване. Це можливо тоді, коли громадянин встиг до дати прибуття в ТЦК оформити відстрочку від мобілізації.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Види відстрочок в Україні

У військовому законодавстві України визначений такий інструмент для проведення військового обліку та мобілізації, як повістки. Повістки можуть бути різних видів і вручаються з різною метою.

Одна із найрозповсюдженіших повісток це повістка на проходження військово-лікарської комісії. Також повістки могли надсилати для оновлення військово-облікових даних.

Особливим видом повісток є мобільне розпорядження, яке ще називають "бойовою повісткою". Цей документ вручається уже після військово-лікарської комісії перед відправкою громадянина у навчальний центр ЗСУ.

Читайте також:

Коли бойова повістка буде анульована

До юристів звернувся громадянин, який раніше отримав мобільне розпорядження, в якому було вказано, що він має з’явитися у ТЦК для відправки на БЗВП наприкінці травня. Але за цей час чоловік отримав відстрочку як педагогічний працівник.

Громадянин поцікавився, чи є чинною його відстрочка у такій ситуації. Юрист Владислав Дерій запевнив: "Оскільки комісія ТЦК вже ухвалила рішення про надання Вам відстрочки, і ця інформація відображається в реєстрі та застосунку "Резерв+" , то Ви не підлягаєте мобілізації, а бойова повістка підлягає анулюванню".

Щодо того, чи може громадянин надіслати документи про відстрочку в ТЦК, Дерій зазначив, що це правильний крок: "Так, Ви можете і навіть повинні повідомити ТЦК про наявність відстрочки до дати відправки. Це дозволить уникнути статусу "ухилянта" через неявку та юридично зафіксує Вашу позицію".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, коли бойова повістка вважається врученою.

Відповідно до п. 88 Постанови Кабінету Міністрів України №560, мобілізаційне розпорядження вручається військовозобов’язаному громадянину виключно в приміщенні ТЦК та СП, Центральному управлінні або регіональних органах СБУ чи відповідному підрозділі розвідувальних органів. Друга умова, зазначена у пункті, це особистий підпис військовозобов’язаної особи.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що бойові повістки можуть бути надіслані поштою.

У 2025 році Кабінет Міністрів України ухвалив нову постанову щодо порядку вручення мобілізаційних розпоряджень. Відтепер бойову повістку від ТЦК можна отримати через "Укрпошту" у вигляді цінного листа. Зміни стосуються тих, хто пройшов медкомісію і не має підстав для відстрочки.

повістки відстрочка бойова повістка
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації