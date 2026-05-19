Отримав відстрочку після бойової повістки: повістку мають анулювати

Громадянин в територіальному центрі комплектування.

Бойова повістка є останнім кроком перед мобілізацією. Але існує варіант, коли мобілізаційне розпорядження може бути анульоване. Це можливо тоді, коли громадянин встиг до дати прибуття в ТЦК оформити відстрочку від мобілізації.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Види відстрочок в Україні

У військовому законодавстві України визначений такий інструмент для проведення військового обліку та мобілізації, як повістки. Повістки можуть бути різних видів і вручаються з різною метою.

Одна із найрозповсюдженіших повісток це повістка на проходження військово-лікарської комісії. Також повістки могли надсилати для оновлення військово-облікових даних.

Особливим видом повісток є мобільне розпорядження, яке ще називають "бойовою повісткою". Цей документ вручається уже після військово-лікарської комісії перед відправкою громадянина у навчальний центр ЗСУ.

Коли бойова повістка буде анульована

До юристів звернувся громадянин, який раніше отримав мобільне розпорядження, в якому було вказано, що він має з’явитися у ТЦК для відправки на БЗВП наприкінці травня. Але за цей час чоловік отримав відстрочку як педагогічний працівник.

Громадянин поцікавився, чи є чинною його відстрочка у такій ситуації. Юрист Владислав Дерій запевнив: "Оскільки комісія ТЦК вже ухвалила рішення про надання Вам відстрочки, і ця інформація відображається в реєстрі та застосунку "Резерв+" , то Ви не підлягаєте мобілізації, а бойова повістка підлягає анулюванню".

Щодо того, чи може громадянин надіслати документи про відстрочку в ТЦК, Дерій зазначив, що це правильний крок: "Так, Ви можете і навіть повинні повідомити ТЦК про наявність відстрочки до дати відправки. Це дозволить уникнути статусу "ухилянта" через неявку та юридично зафіксує Вашу позицію".

Відповідно до п. 88 Постанови Кабінету Міністрів України №560, мобілізаційне розпорядження вручається військовозобов’язаному громадянину виключно в приміщенні ТЦК та СП, Центральному управлінні або регіональних органах СБУ чи відповідному підрозділі розвідувальних органів. Друга умова, зазначена у пункті, це особистий підпис військовозобов’язаної особи.

У 2025 році Кабінет Міністрів України ухвалив нову постанову щодо порядку вручення мобілізаційних розпоряджень. Відтепер бойову повістку від ТЦК можна отримати через "Укрпошту" у вигляді цінного листа. Зміни стосуються тих, хто пройшов медкомісію і не має підстав для відстрочки.