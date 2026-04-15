Получил условный срок во время службы в ВСУ: уволиться невозможно
Осужденных по статье "Воспрепятствование законной деятельности ВСУ" не имеют права мобилизовать в армию. Но если гражданин получил условный срок по этой статье уже в статусе военнослужащего, он попадает в неоднозначную правовую ситуацию. Его не могут уволить из армии из-за отсутствия механизма увольнения.
Особенности мобилизации осужденных
В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации военнообязанного населения. Мобилизация была объявлена 24 февраля 2022 года после начала полномасштабной войны и неоднократно продлевалась до нынешнего времени.
Мобилизация касается всех граждан, состоящих на воинском учете и достигших мобилизационного возраста. Однако существуют ограничения по мобилизации в отношении некоторых категорий населения.
Одной из таких категорий являются осужденные граждане. Некоторые статьи Уголовного кодекса Украины ограничивают право государства призывать таких лиц.
Правовая коллизия с осужденными на условный срок военными
К юристам обратился гражданин, который уже проходит военную службу в рядах ВСУ. Он рассказал, что в 2025 году был приговорен к условному сроку по ст. 114-1 УКУ (препятствование законной деятельности ВСУ).
Военнослужащий поинтересовался, могут ли его уволить из армии на основании этого приговора. Адвокат Юрий Айвазян объяснил неоднозначность такой ситуации: "В Вашем случае существует определенная коллизия норм закона. С одной стороны ВСУ не должна комплектоваться лицами, которые осуждены по указанной Вами статье УКУ, а с другой стороны, такого основания для увольнения военнослужащего не существует, разве что Вы бы получили реальное наказание в виде лишения свободы".
Юрист добавил: "Попробуйте подать рапорт, посмотрите, какое решение примет командир, и при необходимости обжалуйте. Предвижу, что придется дойти до суда, и это дело точно не будет простым".
Граждане, которые были осуждены с отбыванием испытательного срока (условно), могут быть мобилизованы в ВСУ. И приговор по некоторым статьям не позволяет призывать таких лиц в армию.
Граждане, которые ранее имели осуждение к лишению свободы, и стали военнослужащими, могут быть уволены со службы, но только в нескольких случаях. Это, в частности, по состоянию здоровья, после вступления в силу нового приговора суда или после окончания особого периода и объявления демобилизации.
