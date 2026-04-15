Получил условный срок во время службы в ВСУ: уволиться невозможно

Получил условный срок во время службы в ВСУ: уволиться невозможно

Дата публикации 15 апреля 2026 12:20
Военнослужащий в наручниках. Фото: "Експрес-онлайн"

Осужденных по статье "Воспрепятствование законной деятельности ВСУ" не имеют права мобилизовать в армию. Но если гражданин получил условный срок по этой статье уже в статусе военнослужащего, он попадает в неоднозначную правовую ситуацию. Его не могут уволить из армии из-за отсутствия механизма увольнения.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Особенности мобилизации осужденных

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации военнообязанного населения. Мобилизация была объявлена 24 февраля 2022 года после начала полномасштабной войны и неоднократно продлевалась до нынешнего времени.

Мобилизация касается всех граждан, состоящих на воинском учете и достигших мобилизационного возраста. Однако существуют ограничения по мобилизации в отношении некоторых категорий населения.

Одной из таких категорий являются осужденные граждане. Некоторые статьи Уголовного кодекса Украины ограничивают право государства призывать таких лиц.

Правовая коллизия с осужденными на условный срок военными

К юристам обратился гражданин, который уже проходит военную службу в рядах ВСУ. Он рассказал, что в 2025 году был приговорен к условному сроку по ст. 114-1 УКУ (препятствование законной деятельности ВСУ).

Военнослужащий поинтересовался, могут ли его уволить из армии на основании этого приговора. Адвокат Юрий Айвазян объяснил неоднозначность такой ситуации: "В Вашем случае существует определенная коллизия норм закона. С одной стороны ВСУ не должна комплектоваться лицами, которые осуждены по указанной Вами статье УКУ, а с другой стороны, такого основания для увольнения военнослужащего не существует, разве что Вы бы получили реальное наказание в виде лишения свободы".

Юрист добавил: "Попробуйте подать рапорт, посмотрите, какое решение примет командир, и при необходимости обжалуйте. Предвижу, что придется дойти до суда, и это дело точно не будет простым".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, кого из осужденных не будут призывать в 2026 году.

Граждане, которые были осуждены с отбыванием испытательного срока (условно), могут быть мобилизованы в ВСУ. И приговор по некоторым статьям не позволяет призывать таких лиц в армию.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, имеют ли право бывшие осужденные освободиться от службы в армии.

Граждане, которые ранее имели осуждение к лишению свободы, и стали военнослужащими, могут быть уволены со службы, но только в нескольких случаях. Это, в частности, по состоянию здоровья, после вступления в силу нового приговора суда или после окончания особого периода и объявления демобилизации.

осужденные военнослужащие увольнение с армии
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
