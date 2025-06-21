Мобилизация осужденных 2025 — имеют ли право уволиться со службы

Бывшие осужденные в ВСУ — имеют ли право уволиться со службы
В Украине с 2024 года официально разрешено мобилизовать в ряды ВСУ некоторых осужденных по их добровольному согласию. По состоянию на апрель 2025 года в украинском войске служит более 8 тысяч бывших осужденных, которые наравне с другими военнослужащими защищают страну от российских оккупантов.
Имеют ли право осужденные уволиться из рядов ВСУ, пишет издание NV.
Закон о добровольной мобилизации отдельных категорий заключенных № 11079-1 вносит изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы Украины и другие законы Украины. Он позволяет по решению суда условно-досрочное освобождение от отбывания наказания некоторых категорий осужденных, которые выразили желание мобилизоваться в ряды ВСУ и заключить соответствующий контракт.
Отмечается, что в отличие от других военных, они не имеют права на освобождение по другим основаниям, в частности после плена, рождения третьего ребенка или семейные обстоятельства.
Новые нормы предусматривают, что бывшие осужденные, которые стали военнослужащими, могут быть уволены со службы, но исключительно в трех случаях:
- По состоянию здоровья (на основании заключения военно-врачебной комиссии).
- После вступления в силу нового приговора суда.
- После окончания особого периода или объявления демобилизации.
После прохождения военной службы по контракту лицо считается отбывшим наказание. Даже если особый период заканчивается раньше, чем лицо должно было оставаться в тюрьме. Важно знать, что закон не предусматривает его возвращения в исправительное учреждение.
Также, согласно Уголовному кодексу, условно-досрочное освобождение за военную службу освобождает лицо только от основного наказания — лишения свободы или ограничения свободы.
Однако любое дополнительное наказание, назначенное (например, запрет занимать определенные должности, обязательства выплатить компенсацию или запрет управлять транспортными средствами на определенный срок), остается в силе.
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