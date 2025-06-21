Мобилизация осужденных 2025 — имеют ли право уволиться со службы

Новобранцы 1 ОШБ "Да Винчи". Фото: RFE/RL

В Украине с 2024 года официально разрешено мобилизовать в ряды ВСУ некоторых осужденных по их добровольному согласию. По состоянию на апрель 2025 года в украинском войске служит более 8 тысяч бывших осужденных, которые наравне с другими военнослужащими защищают страну от российских оккупантов.

Имеют ли право осужденные уволиться из рядов ВСУ, пишет издание NV.

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Закон о добровольной мобилизации отдельных категорий заключенных № 11079-1 вносит изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы Украины и другие законы Украины. Он позволяет по решению суда условно-досрочное освобождение от отбывания наказания некоторых категорий осужденных, которые выразили желание мобилизоваться в ряды ВСУ и заключить соответствующий контракт.

Отмечается, что в отличие от других военных, они не имеют права на освобождение по другим основаниям, в частности после плена, рождения третьего ребенка или семейные обстоятельства.

Бойцы специального батальона "Шквал". Фото: t.me/brygada47

Новые нормы предусматривают, что бывшие осужденные, которые стали военнослужащими, могут быть уволены со службы, но исключительно в трех случаях:

По состоянию здоровья (на основании заключения военно-врачебной комиссии). После вступления в силу нового приговора суда. После окончания особого периода или объявления демобилизации.

После прохождения военной службы по контракту лицо считается отбывшим наказание. Даже если особый период заканчивается раньше, чем лицо должно было оставаться в тюрьме. Важно знать, что закон не предусматривает его возвращения в исправительное учреждение.

Также, согласно Уголовному кодексу, условно-досрочное освобождение за военную службу освобождает лицо только от основного наказания — лишения свободы или ограничения свободы.

Однако любое дополнительное наказание, назначенное (например, запрет занимать определенные должности, обязательства выплатить компенсацию или запрет управлять транспортными средствами на определенный срок), остается в силе.

Ранее мы сообщали, кто из осужденных в Украине подлежит мобилизации.

Напомним, мы писали, какие категории осужденных граждан не подлежат мобилизации.

Также мы информировали, какое количество заключенных могут мобилизовать в Украине по состоянию на 2025 год.