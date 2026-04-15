Отримав умовний термін під час служби в ЗСУ: звільнитися неможливо

Військовослужбовець у наручниках. Фото: "Експрес-онлайн"

Засуджених за статтею "Перешкоджання законній діяльності ЗСУ" не мають права мобілізувати до армії. Але якщо громадянин отримав умовний термін за цією статтею уже в статусі військовослужбовця, він потрапляє у неоднозначну правову ситуацію. Його не можуть звільнити з армії через відсутність механізму звільнення.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Особливості мобілізації засуджених

В Україні продовжується процес загальної мобілізації військовозобов’язаного населення. Мобілізація була оголошена 24 лютого 2022 року після початку повномасштабної війни й неодноразово продовжувалася до нинішнього часу.

Мобілізація стосується усіх громадян, які перебувають на військовому обліку і досягли мобілізаційного віку. Проте існують обмеження щодо мобілізації щодо деяких категорій населення.

Однією із таких категорій є засуджені громадяни. Деякі статті Кримінального кодексу України обмежують право держави призивати таких осіб.

Правова колізія із засудженими на умовний термін військовими

До юристів звернувся громадянин, який уже проходить військову службу в лавах ЗСУ. Він розповів, що 2025 року був засуджений до умовного терміну за ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності ЗСУ).

Військовослужбовець поцікавився, чи можуть його звільнити з армії на підставі цього вироку. Адвокат Юрій Айвазян пояснив неоднозначність такої ситуації: "У Вашому випадку існує певна колізія норм закону. З одного боку ЗСУ не повинна комплектуватись особами, які засуджені за вказаною Вами статтею ККУ, а з іншого боку, такої підстави для звільнення військовослужбовця не існує, хіба що Ви би отримали реальне покарання у вигляді позбавлення волі".

Юрист додав: "Спробуйте подати рапорт, подивіться, яке рішення ухвалить командир, і за необхідності оскаржуйте. Передбачую, що прийдеться дійти до суду, і ця справа точно не буде простою".

Громадяни, які були засуджені із відбуванням випробувального терміну (умовно), можуть бути мобілізовані до ЗСУ. Та вирок за деякими статтями не дозволяє призивати таких осіб до армії.

Громадяни, які раніше мали засудження до позбавлення волі, та стали військовослужбовцями, можуть бути звільнені зі служби, але лише у кількох випадках. Це, зокрема, за станом здоров'я, після набрання чинності новим вироком суду чи після закінчення особливого періоду та оголошення демобілізації.