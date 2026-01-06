Отсрочка для работников училища - подпадает ли под отсрочку заведующий учебно-практическим центром

В учебно-практическом центре при училище. Фото: Киевский профессиональный колледж сферы услуг

Военнообязанный гражданин, который работает заведующим учебно-практического центра при училище или колледже, имеет право подать заявление на получение отсрочки от мобилизации. Юристы объяснили, получит ли такой чиновник отсрочку.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Реклама

Читайте также:

Является ли учебно-практический центр образовательной структурой

Учителя и преподаватели колледжей или университетов имеют право на получение отсрочки от мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который работает заведующим учебно-практического центра при училище.

Мужчина поинтересовался, может ли он оформить отсрочку.

"Да, заведующий учебно-практического центра при училище имеет право на отсрочку. Учебно-практический центр — это структурное подразделение учреждения профессионального образования", — пояснил гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Отсрочка возможна, но важно соблюсти условия

Другой адвокат, Вячеслав Кирда, отметил, что важным в этом вопросе является соблюдение условий для получения отсрочки.

Гражданин отметил, что должность заведующего учебно-практического центра является его основным местом работы, работает он на полную ставку.

"Да, при данных условиях заведующий имеет право на оформление отсрочки от мобилизации", — подчеркнул Кирда законность отсрочки для такого чиновника.

Напомним, мы ранее писали о том, кто из школьных работников, кроме учителей, имеет право на получение отсрочки от мобилизации.

Добавим, мы сообщали о том, как продолжается отсрочка для педагогических работников.