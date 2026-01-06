Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Получит ли отсрочку руководитель центра при училище

Получит ли отсрочку руководитель центра при училище

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 15:25
Отсрочка для работников училища - подпадает ли под отсрочку заведующий учебно-практическим центром
В учебно-практическом центре при училище. Фото: Киевский профессиональный колледж сферы услуг

Военнообязанный гражданин, который работает заведующим учебно-практического центра при училище или колледже, имеет право подать заявление на получение отсрочки от мобилизации. Юристы объяснили, получит ли такой чиновник отсрочку.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Реклама
Читайте также:

Является ли учебно-практический центр образовательной структурой

Учителя и преподаватели колледжей или университетов имеют право на получение отсрочки от мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который работает заведующим учебно-практического центра при училище.

Мужчина поинтересовался, может ли он оформить отсрочку.

"Да, заведующий учебно-практического центра при училище имеет право на отсрочку. Учебно-практический центр — это структурное подразделение учреждения профессионального образования", — пояснил гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Отсрочка возможна, но важно соблюсти условия

Другой адвокат, Вячеслав Кирда, отметил, что важным в этом вопросе является соблюдение условий для получения отсрочки.

Гражданин отметил, что должность заведующего учебно-практического центра является его основным местом работы, работает он на полную ставку.

"Да, при данных условиях заведующий имеет право на оформление отсрочки от мобилизации", — подчеркнул Кирда законность отсрочки для такого чиновника.

Напомним, мы ранее писали о том, кто из школьных работников, кроме учителей, имеет право на получение отсрочки от мобилизации.

Добавим, мы сообщали о том, как продолжается отсрочка для педагогических работников.

учителя мобилизация отсрочка военнообязанные училище
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации