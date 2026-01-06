Відео
Чи отримає відстрочку керівник центру при училищі

Чи отримає відстрочку керівник центру при училищі

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 15:25
Відстрочка для працівників училища - чи підпадає під відстрочку завідувач навчального-практичного центру
У навчально-практичному центрі при училищі. Фото: Київський професійний коледж сфери послуг

Військовозобов’язаний громадянин, який працює завідувачем навчально-практичного центру при училищі чи коледжі, має право подати заяву на отримання відстрочки від мобілізації. Юристи пояснили, чи отримає такий посадовець відстрочку.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Чи є навчально-практичний центр освітньою структурою

Учителі та викладачі коледжів чи університетів мають право на отримання відстрочки від мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який працює завідувачем навчально-практичного центру при училищі.

Чоловік поцікавився, чи може він оформити відстрочку.

"Так, завідувач навчально-практичного центру при училищі має право на відстрочку. Навчально-практичний центр — це структурний підрозділ закладу професійної освіти", — пояснив громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Відстрочка можлива, але важливо дотриматись умов

Інший адвокат, В’ячеслав Кирда, наголосив, що важливим у цьому питанні є дотримання умов для отримання відстрочки.

Громадянин зазначив, що посада завідувача навчально-практичного центру є його основним місцем роботи, працює він на повну ставку.

"Так, за даних умов завідувач має право на оформлення відстрочки від мобілізації", — підкреслив Кирда законність відстрочки для такого посадовця.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто із шкільних працівників, крім учителів, має право на отримання відстрочки від мобілізації.

Додамо, ми повідомляли про те, як продовжується відстрочка для педагогічних працівників.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
