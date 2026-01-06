Відстрочка для працівників училища - чи підпадає під відстрочку завідувач навчального-практичного центру

У навчально-практичному центрі при училищі. Фото: Київський професійний коледж сфери послуг

Військовозобов’язаний громадянин, який працює завідувачем навчально-практичного центру при училищі чи коледжі, має право подати заяву на отримання відстрочки від мобілізації. Юристи пояснили, чи отримає такий посадовець відстрочку.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Чи є навчально-практичний центр освітньою структурою

Учителі та викладачі коледжів чи університетів мають право на отримання відстрочки від мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який працює завідувачем навчально-практичного центру при училищі.

Чоловік поцікавився, чи може він оформити відстрочку.

"Так, завідувач навчально-практичного центру при училищі має право на відстрочку. Навчально-практичний центр — це структурний підрозділ закладу професійної освіти", — пояснив громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Відстрочка можлива, але важливо дотриматись умов

Інший адвокат, В’ячеслав Кирда, наголосив, що важливим у цьому питанні є дотримання умов для отримання відстрочки.

Громадянин зазначив, що посада завідувача навчально-практичного центру є його основним місцем роботи, працює він на повну ставку.

"Так, за даних умов завідувач має право на оформлення відстрочки від мобілізації", — підкреслив Кирда законність відстрочки для такого посадовця.

