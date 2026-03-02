Видео
Главная Мобилизация Фіктивна непридатність — судитимуть лікаря ВЛК і медсестру

Фіктивна непридатність — судитимуть лікаря ВЛК і медсестру

Ua
Дата публикации 2 марта 2026 03:32
Лікар ВЛК і ексмедсестра надавали фіктивні документи про непридатність — справу скерували до суду
Затримання медсестри. Фото: ДБР

На Дніпропетровщині начальник відділення регіональної ВЛК і колишня медсестра забезпечували чоловіків фіктивною непридатністю. Порушників судитимуть.

Про це 23 лютого повідомили у ДБР, передає Новини.LIVE.

Деталі справи 

За даними слідства, схему організувала ексмедсестра. Разом із посадовцем ВЛК вона підшукувала військовозобов'язаних, які хотіли уникнути мобілізації, та пропонувала їм оформити фіктивні довідки про стан здоров'я. Підроблені документи, на підставі яких чоловіків визнавали непридатними служби, коштували від п'яти до 20 тисяч доларів. Завдяки схемі мобілізації уникнули щонайменше 60 людей. 

Також були кілька випадків, коли фігуранти намагалися "визволити" із ТЦК та СП мобілізованих, яких мали відправити до навчальних центрів. Аби вирішити питання без належних документів, медики пропонували посадовцям військкомату хабарі.

Наразі рішення щодо непридатності десятьох людей уже скасували. Інші випадки ще перевіряють.

У чому обвинувачують лікаря та колишню медсестру 

Посадовцю відділення регіональної ВЛК інкримінують одержання та надання хабара, а колишню медсестру — у пособництві в хабарництві. Обом загрожує до десяти років в'язниці. Обвинувальний акт скерували до суду.

Раніше винесли вирок невропатологу з Рівненщини. Лікаря, який вимагав хабарі за оформлення довідок, оштрафували. 

Також ми повідомляли, що на Полтавщині військовозобов'язаний після проходження ВЛК і отримання повістки не прибув на відправлення до військової частини. Упродовж року порушник перебуватиме на іспитовому строку.

медики мобилизация ВВК военнообязанные медсестры
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
