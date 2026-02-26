Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Чоловік не прибув на відправлення до військової частини — вирок

Чоловік не прибув на відправлення до військової частини — вирок

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 00:33
Житель Полтавщини ухилився від мобілізації — що вирішив суд
Військовослужбовці ТЦК і поліцейські здійснюють оповіщення. Фото ілюстративне: krapka.rv.ua

Житель Полтавщини ухилився від призову на військову службу під час мобілізації. Його притягнули до кримінальної відповідальності. 

Про це в понеділок, 23 лютого, повідомили в Полтавському обласному ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

За даними слідства, житель Гадяча 2 липня 2024 року пройшов ВЛК. Чоловіка визнали придатним до служби та вручили йому повістку на відправлення до військової частини. 15 липня військовозобов'язаний мав прийти до ТЦК та СП, але без поважних причин проігнорував цю вимогу.

Рішення суду 

Під час судового засідання обвинувачений свою провину повністю визнав. Чоловік пояснив, що на момент отримання повістки брав участь у будівництві фортифікаційних споруд і наразі вже має бронювання. Також він добровільно перерахував 70 тисяч гривень на потреби ЗСУ.

Обвинувачений утримує двох неповнолітніх дітей — суддя визнав цей факт обставиною, яка пом'якшує покарання. Порушника засудили до трьох років ув'язнення, але замінили реальний термін роком іспитового. 

"Звертаємо увагу на те, що умовний термін не є підставою для отримання відстрочки. Чоловік залишається військовозобов'язаним і підлягає призову під час мобілізації", — йдеться в повідомленні регіонального військкомату.

Раніше стало відомо, що 26-річний одесит убив знайомого та забрав собі його речі. За умисне вбивство зловмисника судитимуть. Йому загрожує до 15 років в'язниці. 

Також ми повідомляли, що на Дніпропетровщині організована група допомагала військовослужбовцям тікати з частин. Справу розгляне суд.

суд мобілізація повістки ТЦК та СП військовозобов'язані судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації