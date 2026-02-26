Житель Полтавщини ухилився від мобілізації — що вирішив суд

Військовослужбовці ТЦК і поліцейські здійснюють оповіщення. Фото ілюстративне: krapka.rv.ua

Житель Полтавщини ухилився від призову на військову службу під час мобілізації. Його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це в понеділок, 23 лютого, повідомили в Полтавському обласному ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

За даними слідства, житель Гадяча 2 липня 2024 року пройшов ВЛК. Чоловіка визнали придатним до служби та вручили йому повістку на відправлення до військової частини. 15 липня військовозобов'язаний мав прийти до ТЦК та СП, але без поважних причин проігнорував цю вимогу.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений свою провину повністю визнав. Чоловік пояснив, що на момент отримання повістки брав участь у будівництві фортифікаційних споруд і наразі вже має бронювання. Також він добровільно перерахував 70 тисяч гривень на потреби ЗСУ.

Обвинувачений утримує двох неповнолітніх дітей — суддя визнав цей факт обставиною, яка пом'якшує покарання. Порушника засудили до трьох років ув'язнення, але замінили реальний термін роком іспитового.

"Звертаємо увагу на те, що умовний термін не є підставою для отримання відстрочки. Чоловік залишається військовозобов'язаним і підлягає призову під час мобілізації", — йдеться в повідомленні регіонального військкомату.

