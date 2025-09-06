При каких условиях можно присоединиться к ТрО — ответ военного

Военнослужащие ТрО. Фото иллюстративное: Укрінформ

Приобщиться к рядам территориальной обороны могут мужчины и женщины в возрасте от 18 лет. Что касается предельного возраста, то заключить контракт могут даже те, кому уже больше 60 лет.

Об этом в эфире радио "Західний полюс" сообщил начальник группы рекрутинга штаба 75-го батальона, старший лейтенант Глеб Тимошенко.

Условия службы в ТрО

Стать бойцом территориальной обороны можно двумя путями: заключить контакт или после мобилизации. Те, кто служит по контракту, имеют больше льгот.

Перед началом службы все бойцы проходят подготовку: ее продолжительность зависит от специальности, которую выбрал новоиспеченный военный. В частности, операторы БпЛА учатся не менее шести месяцев.

"Вы выбираете должность самостоятельно. Мы гарантируем обучение и подготовку перед отправкой в подразделение... Без подготовки мы не имеем права и не хотим привлекать людей в Вооруженные Силы", — подчеркнул представитель группы рекрутинга.

Также военный добавил, что в рядах ТрО царит гендерное равенство. Приобщиться может каждый желающий, независимо от возраста и пола. Женщины в последнее время обращаются даже чаще, чем мужчины.

Ранее военный юрист Тарас Боровский объяснил, почему военные идут в СОЧ. Иногда это происходит не из-за нежелания воевать, а потому что боец хочет перевестись в другое подразделение.

Напомним, представитель "Азова" Святослав Паламар заявил, что в мобилизации должны участвовать абсолютно все. По его мнению, общество должно относиться к службе в армии как к обязанности.