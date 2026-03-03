Военный вуз, поступление - имеет ли такое право ограниченно годный

Военнослужащие и курсанты военного вуза. Фото: Национальный университет обороны, 92 ОМБр. Коллаж: Новини.LIVE

Бывшие ограниченно годные граждане, которые служат в тыловом подразделении или ТЦК, могут проходить обучение в военном вузе. Но для этого нужно разрешение командира.

Военный и поступление в вуз

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации. Эта процедура была объявлена после начала полномасштабной войны и введения военного положения на всей территории Украины.

После начала войны в Украине произошли изменения в военном законодательстве. Это, в частности, означало, что исчезла такая категория, как "ограниченно годные" к военной службе. Вместо нее появилась категория "годный к военной службе в ТЦК, подразделениях обеспечения, военных вузах и т.д.".

К юристам обратился гражданин, который имеет именно такой статус из-за статьи 30б (проблемы со зрением) и проходит военную службу в ВСУ. Мужчина поинтересовался, может ли он во время службы поступить в военное высшее учебное заведение.

"Теоретически — это возможно. Но на практике не готов сказать, что военный вуз примет Вас со статьей 30б",— отметил в комментарии адвокат Вячеслав Кирда.

Разрешение командира и важное условие

Другой юрист, Юрий Айвазян, комментируя такую ситуацию, подтвердил возможность факт обучения в военном вузе для действующего военнослужащего.

"Военные могут учиться без отрыва от военной службы в учреждениях высшего образования", — отметил Айвазян. При этом, подчеркнул юрист, для этого нужно получить разрешение командира — от командира соединения и выше.

Юрий Айвазян назвал ключевое условие для того, чтобы поступить в вуз и учиться во время военной службы. "Обучение не должно препятствовать выполнению военнослужащим служебных обязанностей по занимаемой должности", — резюмировал адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, имеет ли право ТЦК мобилизовать курсанта, который был уволен из военного вуза.

По словам юристов, это произойдет практически в автоматическом режиме. Кроме того, уволенный курсант должен будет возместить всю сумму, потраченную на его обучение.

Добавим, мы сообщали о том, как сейчас проходит процес зачисление и обучения в военных вузах.

Так, конкурсный отбор поступающих в возрасте до 30 лет может осуществляется приемными комиссиями в выездном формате. А если личные дела в ТЦК и СП по месту жительства или пребывания на учете невозможно оформить, граждане, которые хотят поступить, могут подать заявление и соответствующие документы на поступление непосредственно в приемную комиссию.