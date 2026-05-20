Поступление в вуз: нужно иметь документ о воинском учете

Военный учет является обязанностью не только граждан Украины, но и украинских предприятий и организаций. Это, в частности, касается и учебных заведений. Поэтому поступающие в вузы должны предоставить военно-учетный документ, хоть в бумажном, хоть в электронном виде.

Военный учет в вузах

Граждане мужского пола должны находиться на воинском учете после достижения 17-летнего возраста. В свою очередь украинские предприятия должны осуществлять воинский учет своих работников/представителей.

В частности, и учебные заведения должны проверять своих работников и студентов на соответствие воинскому учету. А также могут вручать повестки, которые по почте направляет территориальный центр комплектования.

К юристам обратился гражданин, который планирует поступить на обучение в вуз. Мужчина поинтересовался, нужно ли ему предоставлять при поступлении военно-учетный документ.

Какой документ надо предоставить

Юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили, что руководство высшего учебного заведения действительно имеет право требовать от поступающих и студентов военно-учетные документы. Более того, это прямая обязанность вузов перед ТЦК.

Адвокат Юрий Айвазян в своем комментарии отметил, что требование предоставить документ является правомерным. Относительно того, хватит ли поступающему электронного ВУД, Айвазян напомнил, что сейчас именно "Резерв+" является основным документом для граждан на воинском учете.

Вместе с тем, подчеркнул адвокат, если у гражданина бумажный документ, это также не является проблемой. Юрий Айвазян отметил: "Нужно предоставить ксерокопию документа, удостоверяющего постановку на воинский учет (для военнообязанных). Для призывников это удостоверение о приписке к призывному участку; для военнообязанных это ксерокопия военного билета или временного удостоверения военнообязанного. В учебном заведении заполняется карточка военнообязанного".

В условиях всеобщей мобилизации студенты в возрасте от 25 лет имеют право на отсрочку. Правда, такую привилегию предоставляют не всем.

вуз требует от студента е-ВУД, он может предоставить бумажный документ.

Высшие учебные заведения должны вести воинский учет всех студентов, состоящих на учете в системе ТЦК. Но при этом требовать исключительно электронный военно-учетный документ в вузе не имеют права. Они должны принимать и старые бумажные документы.