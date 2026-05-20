Вступ до вишу: потрібно мати документ про військовий облік

Дата публікації: 20 травня 2026 16:22
Українські абітурієнти. Фото: pdau.edu.ua

Військовий облік є обов’язком не тільки громадян України, а і українських підприємств та організацій. Це, зокрема, стосується і навчальних закладів. Тож вступники до вишів повинні надати військово-обліковий документ, хоч у паперовому, хоч у електронному вигляді.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військовий облік у вишах

Громадяни чоловічої статі мають перебувати на військовому обліку після досягнення 17-річного віку. У свою чергу українські підприємства мають здійснювати військовий облік своїх працівників / представників.

Зокрема, і навчальні заклади повинні перевіряти своїх працівників та студентів щодо відповідності військовому обліку. А також можуть вручати повістки, які поштою надсилає територіальний центр комплектування.

До юристів звернувся громадянин, який планує вступити на навчання у виш. Чоловік поцікавився, чи потрібно йому надавати при вступі військово-обліковий документ.

Який документ треба надати

Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, що керівництво вищого навчального закладу справді має право вимагати від вступників та студентів військово-облікові документи. Більш того, це прямий обов’язок вишів перед ТЦК.

Адвокат Юрій Айвазян у своєму коментарі зазначив, що вимога надати документ є правомірною. Щодо того, чи вистачить вступнику електронного ВОД, Айвазян нагадав, що нині саме "Резерв+" є основним документом для громадян на військовому обліку.

Разом з тим, підкреслив адвокат, якщо у громадянина паперовий документ, це також не є проблемою. Юрій Айвазян наголосив: "Потрібно надати ксерокопію документа, який посвідчує взяття на військовий облік (для військовозобов’язаних). Для призовників це посвідчення про приписку до призовної дільниці; для військовозобов’язаних це ксерокопія військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного. В закладі освіти заповнюється картка військовозобов’язаного".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що деяких студентів в Україні можуть мобілізувати.

В умовах загальної мобілізації студенти віком від 25 років мають право на відстрочку. Щоправда, такий привілей надають не всім.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що, виш вимагає від студента е-ВОД, він може надати паперовий документ.

Вищі навчальні заклади мають вести військовий облік усіх студентів, які перебувають на обліку в системі ТЦК. Та при цьому вимагати винятково електронний військово-обліковий документ у виші не мають права. Вони повинні приймати і старі паперові документи.

вузи абітурієнт військово-обліковий документ
Любомир Кучер - редактор, юрист
Любомир Кучер
