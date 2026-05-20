Вступ до вишу: потрібно мати документ про військовий облік

Військовий облік є обов’язком не тільки громадян України, а і українських підприємств та організацій. Це, зокрема, стосується і навчальних закладів. Тож вступники до вишів повинні надати військово-обліковий документ, хоч у паперовому, хоч у електронному вигляді.

Військовий облік у вишах

Громадяни чоловічої статі мають перебувати на військовому обліку після досягнення 17-річного віку. У свою чергу українські підприємства мають здійснювати військовий облік своїх працівників / представників.

Зокрема, і навчальні заклади повинні перевіряти своїх працівників та студентів щодо відповідності військовому обліку. А також можуть вручати повістки, які поштою надсилає територіальний центр комплектування.

До юристів звернувся громадянин, який планує вступити на навчання у виш. Чоловік поцікавився, чи потрібно йому надавати при вступі військово-обліковий документ.

Який документ треба надати

Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, що керівництво вищого навчального закладу справді має право вимагати від вступників та студентів військово-облікові документи. Більш того, це прямий обов’язок вишів перед ТЦК.

Адвокат Юрій Айвазян у своєму коментарі зазначив, що вимога надати документ є правомірною. Щодо того, чи вистачить вступнику електронного ВОД, Айвазян нагадав, що нині саме "Резерв+" є основним документом для громадян на військовому обліку.

Разом з тим, підкреслив адвокат, якщо у громадянина паперовий документ, це також не є проблемою. Юрій Айвазян наголосив: "Потрібно надати ксерокопію документа, який посвідчує взяття на військовий облік (для військовозобов’язаних). Для призовників це посвідчення про приписку до призовної дільниці; для військовозобов’язаних це ксерокопія військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного. В закладі освіти заповнюється картка військовозобов’язаного".

В умовах загальної мобілізації студенти віком від 25 років мають право на відстрочку. Щоправда, такий привілей надають не всім.

Вищі навчальні заклади мають вести військовий облік усіх студентів, які перебувають на обліку в системі ТЦК. Та при цьому вимагати винятково електронний військово-обліковий документ у виші не мають права. Вони повинні приймати і старі паперові документи.