Мобилизация В Верховной Раде предлагают запретить забронированным выезд за границу

В Верховной Раде предлагают запретить забронированным выезд за границу

Дата публикации 10 мая 2026 08:00
Александр Федиенко. Фото: Александр Федиенко/Facebook

Забронированным мужчинам могут запретить выезжать за границу на отдых, пока действует военное положение. Депутаты хотят усилить контроль за теми, кто получает бронь и не возвращается домой, а также ввести ответственность для самих предприятий. Кроме того, под проверки попадут студенты, которые оформили отсрочку, но на самом деле не появляются на парах.

Об этом в эфире Youtube-канала "Говорить великий Львів" заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко, передает Новини.LIVE.

Что может измениться для студентов и забронированных

"Давайте будем реалистами. У нас есть какой-то процент людей, которые выехали за границу, получив бронь. Какой это процент, какое количество, как это посчитать, какие возможные последствия для предприятия", — отметил нардеп.

По его мнению, правила должны быть более четкими: не стоит всех забронированных выпускать за границу на отдых.

"Должны быть какие-то механизмы ответственности, потому что мы можем бронировать-бронировать, а они выезжать-выезжать и так мы добронируемся", — заявил Федиенко.

Также народный избранник обратил внимание на студентов, которые имеют отсрочку только на бумаге, но не посещают учебное заведение. По его мнению, за такие нарушения надо привлекать к ответственности и самих соискателей образования, и руководство вузов, которые позволяют подобные схемы.

"Если вы получили отсрочку, то вы должны учиться, приходить на дневную форму обучения. А так люди, 20% из 200 тысяч, не появлялись ни разу даже в той области, где находится учебное заведение", — подытожил нардеп.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на нардепа Александра Федиенко писал, что в Украине могут ввести новые ограничения для уклонистов. В частности, речь идет о блокировке банковских карт. Сейчас в ТЦК и СП отмечают, что не могут разыскать некоторых военнообязанных, потому что те или за границей, или скрываются.

Также Новини.LIVE писал, что военный Петр Кузик назвал причину срыва мобилизации. Речь идет о коррупции. Депутаты хотят бороться с бронированием, но главная проблема во взяточничестве.

нардепы мобилизация бронирование
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
