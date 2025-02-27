Мобилизация в Украине — кого в марте 2025 года будут забирать в ВСУ в первую очередь

Военнослужащие ВСУ в тренировочном лагере в Великобритании. Фото: EPA/UPG

В Украине уже три года продолжается полномасштабная война, которую начала страна-агрессор Россия. Чтобы защитить государство от российских оккупантов, происходит мобилизация военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет в ряды ВСУ. В то же время есть категории граждан, в которых армия нуждается больше всего.

Кого из украинцев в первую очередь будут мобилизовать в ряды ВСУ в марте 2025 года, рассказываем далее в материале.

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Так, сейчас в Украине мобилизации подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет при условии, что:

нет отсрочки или бронирования;

ВВК признала пригодным к военной службе.

При этом мужчин в возрасте от 50 до 60 лет могут мобилизовать исключительно по отдельному мобилизационному распоряжению.

Как неоднократно подчеркивало украинское военное руководство, для доукомплектации армии прежде всего нужны люди, которые имеют боевой опыт (штурмовики, артиллеристы и т.д.), а также специфическую или дефицитную военную специальность.

Граждане, которые не имеют боевого опыта и не проходили военную службу также подлежат призыву. При этом на должность в армии могут существенно повлиять навыки и специальность человека.

Среди военных подразделений есть повышенный спрос на ряд специалистов:

IT-специалисты;

связисты;

разведчики;

водители;

операторы БпЛА;

разведчики.

Важно: мобилизационные процессы осуществляются не только для боевых действий на фронте, а также для выполнения различных задач — работа в штабе.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины. Фото: Региональное управление Сил ТрО "Схід" ВСУ/Facebook

Добровольно вступить в ряды ВСУ могут:

женщины в возрасте до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья;

призывники в возрасте от 18 до 24 лет;

лица с инвалидностью;

граждане, которые получили право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам.

Ранее мы писали, когда именно военнообязанный мужчина приобретает статус военнослужащего.

Напомним, мы рассказывали, как будут проходить военно-врачебную комиссию мужчины с 1 марта.

Также мы информировали, как обжаловать незаконное решение о мобилизации.