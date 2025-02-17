Неявка по повестке - виды ответственности и чего ждать

Гражданин в ТЦК с повесткой. Фото: УНІАН

За неявку по повесткам, выданным территориальным центром комплектования, гражданин должен нести ответственность. Если речь о повестке на уточнение данных — это будет административная ответственность, а если проигнорировать боевую повестку — наступит ответственность уголовная.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Адвокат Юрий Айвазян, отвечая на вопрос военнообязанного гражданина, объяснил разницу в ответственности за неявку в ТЦК по повесткам.

"За неявку по повестке на уточнение данных Вы будете подлежать административной ответственности", — отметил юрист.

Неявка по какой повестке влечет уголовное производство

Если же гражданин игнорирует боевую повестку, которая еще называется мобилизационным распоряжением, то здесь уже наступает уголовная ответственность.

К тому же, пояснил Айвазян, такая повестка не выдается где попало.

"Относительно вручения мобилизационного распоряжения, то это возможно только под личную подпись и только в помещении ТЦК", — отметил юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, что такое боевая повестка и чем она отличается от обычной.

Добавим, мы сообщали о том, чем отличается повестка нового образца.