Неявка по повестке - виды ответственности и чего ждать

Ответственность за неявку по повесткам — отличия
За неявку по повесткам, выданным территориальным центром комплектования, гражданин должен нести ответственность. Если речь о повестке на уточнение данных — это будет административная ответственность, а если проигнорировать боевую повестку — наступит ответственность уголовная.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Админответственность за игнорирование повестки
Адвокат Юрий Айвазян, отвечая на вопрос военнообязанного гражданина, объяснил разницу в ответственности за неявку в ТЦК по повесткам.
"За неявку по повестке на уточнение данных Вы будете подлежать административной ответственности", — отметил юрист.
Неявка по какой повестке влечет уголовное производство
Если же гражданин игнорирует боевую повестку, которая еще называется мобилизационным распоряжением, то здесь уже наступает уголовная ответственность.
К тому же, пояснил Айвазян, такая повестка не выдается где попало.
"Относительно вручения мобилизационного распоряжения, то это возможно только под личную подпись и только в помещении ТЦК", — отметил юрист.
Напомним, мы ранее писали о том, что такое боевая повестка и чем она отличается от обычной.
Добавим, мы сообщали о том, чем отличается повестка нового образца.
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