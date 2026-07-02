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Главная Мобилизация Повторная ВВК из-за потерей слуха: когда военнослужащий имеет право пройти комиссию повторно

Повторная ВВК из-за потерей слуха: когда военнослужащий имеет право пройти комиссию повторно

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2026 20:00
Повторная ВВК в связи с потерей слуха: когда военнослужащий имеет право пройти комиссию повторно
Военнослужащий на военно-врачебной комиссии. Фото: veteran.com.ua, inseinin.com.ua

Военнослужащий имеет право на уточнение своего текущего состояния здоровья, если у него наблюдаются определенные ухудшения или обострения заболеваний. Если после предыдущей военно-врачебной комиссии прошло три месяца, он может настаивать на повторной ВВК. Для этого необходимо подать рапорт на имя командира части.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военно-врачебная комиссия для гражданских лиц и военнослужащих

Военно-врачебная комиссия является ключевым элементом как военного учета в целом, так и мобилизации в частности. Именно результаты ВВК предоставляют информацию в территориальный центр комплектования о возможности призыва того или иного гражданина.

Военно-врачебная комиссия может признать гражданина как годным, так и непригодным к военной службе. Существуют и промежуточные варианты, такие как «годен к службе в частях обеспечения, ТЦК, военных вузах» или "временно непригоден".

Право на прохождение военно-врачебной комиссии имеют не только военнообязанные граждане. Военнослужащие тоже могут пройти ВВК при необходимости.

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Ухудшение состояния здоровья: военный должен написать рапорт

К юристам обратилась гражданка, родственник которой был мобилизован в ряды ВСУ. Сейчас у него ухудшилось состояние слуха, поэтому гражданка поинтересовалась, может ли такой военнослужащий пройти повторную военно-врачебную комиссию.

Юристы, комментируя эту ситуацию, пояснили, что такое право у военнослужащего есть. Юрист Владислав Дерий подчеркнул: "Поскольку после предыдущей ВВК прошло 3 месяца, а состояние военнослужащего мешает службе, он имеет право просить о повторном прохождении военно-врачебной комиссии в связи с ухудшением состояния здоровья".

Дерий пояснил, что именно нужно сделать: «Для этого военнослужащий должен написать рапорт на имя командира своей учебной части. В рапорте указать: "Прошу направить меня на прохождение военно-врачебной комиссии с целью определения годности к военной службе в связи с резким ухудшением состояния здоровья: хронической нейросенсорной тугоухостью (не слышу речь нормальной громкости), что делает невозможным качественное выполнение служебных обязанностей и угрожает жизни личного состава во время боевых действий". Если удастся получить хотя бы какие-то справки от ЛОРа из военного госпиталя, их обязательно нужно приложить к рапорту".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как военнослужащему следует проходить военно-врачебную комиссию.

Военнослужащие, как и военнообязанные, могут пройти военно-врачебную комиссию. Это необходимо для установления актуального состояния здоровья и годности к военной службе. Юристы объяснили, кто должен выдать военнослужащему направление на ВВК.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что ТЦК не может требовать от гражданина прохождения повторной ВВК в другой больнице.

Военно-врачебная комиссия может признать гражданина временно негодным к военной службе. Такие лица должны пройти повторную ВВК через несколько месяцев. Повторная военно-врачебная комиссия проходит в той же больнице, что и предыдущая.

ВВК рапорт военнослужащие
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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