Як треба проходити ВЛК військовому: основні правила

Військовослужбовці, як і військовозобов’язані, можуть пройти військово-лікарську комісію. Це потрібно для встановлення актуального стану здоров’я і придатності до військової служби. Юристи пояснили, хто має видати військовому направлення на ВЛК.

ВЛК для військовозобов’язаних і військових

Військово-лікарська комісія є одним із ключових елементів військового обліку в мирний час та загальної мобілізації під час воєнного стану. Саме військово-лікарська комісія визначає, можна мобілізувати того чи іншого громадянина чи ні, та те, у які війська можна мобілізувати.

Військово-лікарську комісію можуть проходити не лише військовозобов’язані громадяни, а і чинні військовослужбовці ЗСУ. До юристів звернувся самий такий громадянин, який проходить військову службу.

Чоловік зазначив, що має серйозні проблеми зі здоров’ям (цукровий діабет важкої форми), і поцікавився, де і як він може пройти ВЛК. Громадянин, зокрема, вирішив пройти комісію в ТЦК чи принаймні отримати там направлення на ВЛК.

Хто має видати направлення військовослужбовцю

Юристи пояснили, що чинні військовослужбовці не підпадають під юрисдикцію ТЦК. Адвокат Євген Олександрович розповів, хто саме має надати направлення військовому на комісію.

Адвокат зазначив: "Треба отримати направлення на ВЛК з військової частини. Для отримання направлення на ВЛК у військовій частині військовослужбовець має подати рапорт на ім'я командира (можна через "Армія+"), після чого начальник медслужби оформлює документ".

Інший адвокат, Юрій Айвазян, підкреслив, що існує два різні варіанти направлення на ВЛК для військового. Юрист зазначив: "Якщо ти лікуєшся або проходиш обстеження у медзакладі, на медогляд ВЛК тебе може направити начальник медзакладу (за поданням начальника лікувального відділення або профільного фахівця). Якщо ти знаходишся у військовій частині, то направлення на медогляд ВЛК формує начальник медичної служби з підписом командира військової частини".

Таким чином, навіть перебуваючи у місті, де громадянин перебував на військовому обліку до мобілізації, він може звернутися в ТЦК з проханням організувати йому ВЛК тільки з направленням з військової частини.

Військовослужбовці, як і військовозобов'язані громадяни, мають регулярно проходити військово-лікарські комісії. Але іти на ВЛК потрібно лише тоді, коли відповідний наказ видасть командир військової частини.

Якщо військовослужбовець має проблеми зі здоров’ям і проходить лікування, він може отримати направлення на військово-лікарську комісію. Підставою для рапорту є призначення і висновки його лікаря.