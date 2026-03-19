Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Як треба проходити ВЛК військовому: основні правила

Ua ru
Дата публікації: 19 березня 2026 15:25
Військовослужбовець у процесі ВЛК. Фото: inseinin.com.ua

Військовослужбовці, як і військовозобов’язані, можуть пройти військово-лікарську комісію. Це потрібно для встановлення актуального стану здоров’я і придатності до військової служби. Юристи пояснили, хто має видати військовому направлення на ВЛК.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

ВЛК для військовозобов’язаних і військових

Військово-лікарська комісія є одним із ключових елементів військового обліку в мирний час та загальної мобілізації під час воєнного стану. Саме військово-лікарська комісія визначає, можна мобілізувати того чи іншого громадянина чи ні, та те, у які війська можна мобілізувати.

Військово-лікарську комісію можуть проходити не лише військовозобов’язані громадяни, а і чинні військовослужбовці ЗСУ. До юристів звернувся самий такий громадянин, який проходить військову службу.

Чоловік зазначив, що має серйозні проблеми зі здоров’ям (цукровий діабет важкої форми), і поцікавився, де і як він може пройти ВЛК. Громадянин, зокрема, вирішив пройти комісію в ТЦК чи принаймні отримати там направлення на ВЛК.

Хто має видати направлення військовослужбовцю

Юристи пояснили, що чинні військовослужбовці не підпадають під юрисдикцію ТЦК. Адвокат Євген Олександрович розповів, хто саме має надати направлення військовому на комісію.

Адвокат зазначив: "Треба отримати направлення на ВЛК з військової частини. Для отримання направлення на ВЛК у військовій частині військовослужбовець має подати рапорт на ім'я командира (можна через "Армія+"), після чого начальник медслужби оформлює документ".

Інший адвокат, Юрій Айвазян, підкреслив, що існує два різні варіанти направлення на ВЛК для військового. Юрист зазначив: "Якщо ти лікуєшся або проходиш обстеження у медзакладі, на медогляд ВЛК тебе може направити начальник медзакладу (за поданням начальника лікувального відділення або профільного фахівця). Якщо ти знаходишся у військовій частині, то направлення на медогляд ВЛК формує начальник медичної служби з підписом командира військової частини".

Таким чином, навіть перебуваючи у місті, де громадянин перебував на військовому обліку до мобілізації, він може звернутися в ТЦК з проханням організувати йому ВЛК тільки з направленням з військової частини.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли щорічне проходження ВЛК для військових є законним.

Військовослужбовці, як і військовозобов’язані громадяни, мають регулярно проходити військово-лікарські комісії. Але іти на ВЛК потрібно лише тоді, коли відповідний наказ видасть командир військової частини.

Додамо, ми повідомляли про те, що має бути вказане в рапорті військового на ВЛК.

Якщо військовослужбовець має проблеми зі здоров’ям і проходить лікування, він може отримати направлення на військово-лікарську комісію. Підставою для рапорту є призначення і висновки його лікаря.

ЗСУ ВЛК ТЦК та СП військовослужбовці військова служба
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації