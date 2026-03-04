Отсрочка для лица с инвалидностью - обязательно ли идти в ТЦК

Гражданин с инвалидностью может оформить отсрочку через "Резерв+". Фото: Новини.LIVE, LexInform. Коллаж: Новини.LIVE

Территориальный центр комплектования не имеет права мобилизовать граждан с пожизненной инвалидностью, даже без формальной отсрочки от призыва. Но юристы советуют этой категории все же оформить отсрочку.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Бессрочная инвалидность

Мобилизации в особый период подлежат граждане, которые признаны годными к военной службе по результатам военно-врачебной комиссии. Лица с инвалидностью же могут быть исключены из воинского учета.

Впрочем, часть граждан с инвалидностью может оставаться на воинском учете. Это касается, в частности, и лиц с бессрочной инвалидностью.

К юристам обратился гражданин, который находится именно в такой ситуации. Мужчина поинтересовался, нужно ли ему, имея бессрочную инвалидность, оформлять отсрочку от мобилизации.

"Да, Вам необходимо отправить запрос о предоставлении отсрочки через приложение "Резерв+", — заявил в комментарии гражданину адвокат Юрий Айвазян. Другой адвокат, Вячеслав Кирда, подтвердил необходимость такого шага.

"Вы должны обязательно подать запрос на отсрочку, автоматически она не будет Вам подтянута. Отсрочка будет предоставлена "До завершения мобилизации", — подчеркнул Кирда.

Зачем оформлять отсрочку

Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, подчеркнул, что мобилизовать такое лицо не имеют права. Но оформление документальной отсрочки все же важно.

"Как лицо с инвалидностью — Вы не подлежите мобилизации. Но чтобы к Вам было меньше вопросов от группы оповещения — лучше оформите отсрочку через "Резерв+", - отметил Дерий.

Юрист объяснил, сколько будет действовать такая отсрочка. "Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период лицам, признанным в установленном порядке лицами с инвалидностью, предоставляется на срок действия соответствующих законных оснований. В Вашем случае бессрочно", — резюмировал Владислав Дерий.

