Україна
Головна Мобілізація Безстрокова інвалідність — чи треба оформлювати відстрочку

Безстрокова інвалідність — чи треба оформлювати відстрочку

Дата публікації: 4 березня 2026 20:00
Відстрочка особи з інвалідністю - чи потрібно обов'язково оформлювати
Громадянин з інвалідністю може оформити відстрочку через "Резерв+". Фото: Новини.LIVE, LexInform. Колаж: Новини.LIVE

Громадянина із безстроковою інвалідністю не мають права мобілізувати до ЗСУ. Але юристи пояснили, чому навіть цим громадянам варто оформити своє право на відстрочку.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Інвалідність та відстрочка

Мобілізації в особливий період підлягають громадяни, які визнані придатними до військової служби за результатами військово-лікарської комісії. Особи з інвалідністю ж можуть бути виключені з військового обліку.

Втім, частина громадян з інвалідністю може залишатися на військовому обліку. Це стосується, зокрема, і осіб із безстроковою інвалідністю.

До юристів звернувся громадянин, який перебуває саме у такій ситуації. Чоловік поцікавився, чи потрібно йому, маючи безстрокову інвалідність, оформлювати відстрочку від мобілізації.

"Так, Вам необхідно відправити запит про надання відстрочки через застосунок "Резерв+", — заявив у коментарі громадянину адвокат Юрій Айвазян. Інший адвокат, В’ячеслав Кирда, підтвердив необхідність такого кроку.

"Ви повинні обов'язково подати запит на відстрочку, автоматично вона не буде Вам підтягнута. Відстрочка буде надана "До завершення мобілізації", — наголосив Кирда.

Не мобілізують, але варто оформити документ

Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, підкреслив, що мобілізувати таку особу не мають права. Але оформлення документальної відстрочки все ж важливе.

"Як особа з інвалідністю — Ви не підлягаєте мобілізації. Але щоб до Вас було менше запитань від групи оповіщення — краще оформіть відстрочку через "Резерв+", — зазначив Дерій.

Юрист пояснив, скільки діятиме така відстрочка. "Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період особам, визнаним в установленому порядку особами з інвалідністю, надається на строк дії відповідних законних підстав. У Вашому випадку безстроково", — резюмував Владислав Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як ухвалюється рішення про інвалідність для військового.

Ключовим тут є рішення військово-лікарської комісії. Рішення експертної команди щодо інвалідності приймається на підставі рішення ВЛК.

Додамо, ми повідомляли про те, коли інвалідність не є підставою для виключення з військового обліку.

Далеко не всі діагнози, які дають підстави для встановлення інвалідності, свідчать про повну непридатність до військової служби. Зокрема, особи з третьою групою інвалідності, які мають легкий ступінь обмеження здатності до праці та соціальної адаптації через стан свого здоров'я, можуть проходити військову службу. 

інвалідність мобілізація відстрочка ТЦК та СП особа з інвалідністю Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
