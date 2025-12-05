Видео
Главная Мобилизация Правительство упростило продление отсрочек для некоторых граждан

Правительство упростило продление отсрочек для некоторых граждан

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 22:41
Правительство упростило продление отсрочек — кого это касается
Военные за компьютерами. Иллюстративное фото: militarnyi.com

Правительство упростило автоматическое продление отсрочек для отдельных категорий граждан. Речь идет о людях, осуществляющих опеку или уход.

Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны Украины в пятницу, 5 декабря.

Читайте также:

В Украине упростили продление отсрочек для некоторых граждан

Кабинет Министров Украины принял решение, которое совершенствует процедуру автоматического продления отсрочек от призыва на военную службу по мобилизации для отдельной категории военнообязанных.

Правительство уточнило перечень документов, которые необходимо предоставить, чтобы обеспечить работу механизма автоматического продления отсрочек для военнообязанных, осуществляющих опеку, попечительство, постоянный уход или содержание совершеннолетнего лица.

В частности, предусмотрена возможность предоставления регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика лица, за которым осуществляется опека, попечительство, постоянный уход или содержание.

Отмечается, что наличие указанных сведений обеспечит действенное электронное взаимодействие между Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов и другими реестрами (базами данных) при автоматическом продлении отсрочки.

В Минобороны отметили, что введенные изменения гарантируют корректную и бесперебойную работу механизма автоматического продления отсрочек для этой категории граждан.

Ранее мы информировали, что необходимо делать учителям, чтобы получить отсрочку.

Также мы сообщали, что в "Резерв+" появилась отсрочка для военнообязанных, у которых один из родителей имеет инвалидность.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
