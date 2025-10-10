Видео
Україна
Видео

Как подтвердить содержание ребенка жены для отсрочки

Как подтвердить содержание ребенка жены для отсрочки

Дата публикации 10 октября 2025 20:00
Отсрочка многодетному - как доказать содержание чужого ребенка
Семья с детьми. Фото: facebook.com/beseenbabytegn

Если военнообязанный мужчина содержит ребенка жены от предыдущего брака и он является третьим несовершеннолетним на его иждивении, гражданин все же может получить отсрочку от мобилизации. Но это можно будет сделать только через суд.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

Читайте также:

Отсрочка — только через суд

Многодетные родители имеют право на получение отсрочки от мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он оформить отсрочку, если один из несовершеннолетних является ребенком жены, а он этого ребенка содержит, не будучи его официальным отцом.

Адвокат Вячеслав Кирда, комментируя эту ситуацию, отметил, что это можно делать только в судебном порядке.

"Но учитывайте то, что законодательство требует также подачи свидетельства о рождении с указанием отцовства военнообязанного. Поэтому в данном случае отсрочку получить будет довольно сложно", — подчеркнул Кирда.

Какие доказательства нужно предоставить суду

Другой адвокат, Юрий Айвазян, отвечая на вопрос гражданина, пояснил, что теоретически все же отсрочку можно получить.

Для этого нужно предоставить в суд доказательства в подтверждение:

  • фактического содержания мужем чужого ребенка или детей (информация с места работы, информация из садика/школы об участии в воспитании детей, квитанции, подтверждающие понесенные расходы, доказать невозможность матери ребенка самостоятельно содержать детей);
  • уклонение родного отца от содержания детей и невозможность других лиц, в частности, бабушки, дедушки, сестры, брата, оказывать такую помощь (подтверждением этих обстоятельств может быть справка из исполнительной службы о наличии задолженности отца по уплате задолженности, приговор о привлечении его к уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов на содержание детей, доказательства в подтверждение невозможности других членов семьи оказывать такую помощь).

Напомним, мы ранее писали о том, дает ли право на отсрочку паспорт многодетных.

Добавим, мы сообщали о том, когда для оформления отсрочки многодетному отцу не нужен договор с бывшей женой.

суд дети мобилизация отсрочка родители
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
