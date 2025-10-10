Отсрочка многодетному - как доказать содержание чужого ребенка

Как подтвердить содержание ребенка жены для отсрочки
Если военнообязанный мужчина содержит ребенка жены от предыдущего брака и он является третьим несовершеннолетним на его иждивении, гражданин все же может получить отсрочку от мобилизации. Но это можно будет сделать только через суд.
Об этом написали на портале "Юристы.UA".
Отсрочка — только через суд
Многодетные родители имеют право на получение отсрочки от мобилизации.
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он оформить отсрочку, если один из несовершеннолетних является ребенком жены, а он этого ребенка содержит, не будучи его официальным отцом.
Адвокат Вячеслав Кирда, комментируя эту ситуацию, отметил, что это можно делать только в судебном порядке.
"Но учитывайте то, что законодательство требует также подачи свидетельства о рождении с указанием отцовства военнообязанного. Поэтому в данном случае отсрочку получить будет довольно сложно", — подчеркнул Кирда.
Какие доказательства нужно предоставить суду
Другой адвокат, Юрий Айвазян, отвечая на вопрос гражданина, пояснил, что теоретически все же отсрочку можно получить.
Для этого нужно предоставить в суд доказательства в подтверждение:
- фактического содержания мужем чужого ребенка или детей (информация с места работы, информация из садика/школы об участии в воспитании детей, квитанции, подтверждающие понесенные расходы, доказать невозможность матери ребенка самостоятельно содержать детей);
- уклонение родного отца от содержания детей и невозможность других лиц, в частности, бабушки, дедушки, сестры, брата, оказывать такую помощь (подтверждением этих обстоятельств может быть справка из исполнительной службы о наличии задолженности отца по уплате задолженности, приговор о привлечении его к уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов на содержание детей, доказательства в подтверждение невозможности других членов семьи оказывать такую помощь).
Напомним, мы ранее писали о том, дает ли право на отсрочку паспорт многодетных.
Добавим, мы сообщали о том, когда для оформления отсрочки многодетному отцу не нужен договор с бывшей женой.
Читайте Новини.LIVE!