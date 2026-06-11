Пригодный к службе в тыловых частях может оказаться на фронте

Мобилизованный гражданин. Фото: 150-й учебный центр Сил ТрО ВСУ

На военно-медицинской комиссии военнообязанный гражданин может быть признан годным к службе как в боевых подразделениях, так и в тыловых воинских частях. По собственному желанию такой военный может попробовать перевестись из тыла на фронт. Но для этого требуется согласие командира части.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале b2bconsult.

Мобилизация после заключения ВВК

В Украине продолжается всеобщая мобилизация военнообязанного населения. Мобилизация происходит после прохождения гражданином военно-врачебной комиссии и получения соответствующего заключения ВВК.

На военно-медицинской комиссии гражданина могут признать как годным, так и негодным к военной службе. Негодные к службе в ВСУ в дальнейшем исключаются из воинского учета.

Годность к военной службе может быть разной. Гражданина без проблем со здоровьем обычно отправляют в боевые бригады Вооруженных сил Украины.

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Из тыла на фронт можно перевестись, но требуется согласие командира

Те же, кто по состоянию здоровья может нести военную службу, но имеет те или иные диагностированные заболевания, признаются годными к военной службе в тыловых подразделениях. Это части обеспечения, учебные центры, ТЦК, военные вузы и т. д.

К юристам обратился гражданин, который был признан годным к службе в тыловых подразделениях, где и проходит службу сейчас. Он поинтересовался, может ли по собственной инициативе быть переведен на фронт, в боевое подразделение.

Юрист Неля Романенко, комментируя ситуацию, пояснила, что это возможно, но есть определенные условия: "Целесообразность перемещения (перевода) определяет, в том числе, непосредственный командир. То есть, должно быть его согласие. Четких критериев, по которым командир определяет такую необходимость в переводе, законом, к сожалению, не установлено. В вашем случае, имея заключение ВВК об ограниченной годности, необходимо настаивать на том, что новая должность будет больше соответствовать целесообразности вашего использования на службе, с учетом состояния здоровья".

Напомним, Новости.LIVE ранее писали о том, какими должны быть действия ТЦК в отношении мобилизованного, годного к службе в тылу.

Территориальный центр комплектования должен самостоятельно сообщить в воинскую часть информацию об ограниченной годности мобилизованного гражданина к военной службе. Но на всякий случай это могут сделать и родственники мобилизованного.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, как с соответствующим решением ВЛК военный может попасть с фронта в тыловое подразделение.

Военнослужащие, которые согласно решению ВЛК могут служить только в частях охраны, обеспечения или логистики, имеют право на перевод с фронта в тыловые подразделения. Если же командование не выполняет это решение, то военнослужащие могут обратиться к уполномоченному ВР по правам человека.